Markete, pazara giden vatandaşlar etiketler karşısında şaşırıp kalırken, hükümetten bu konuda gelecek resmi açıklamaya gözlerini dikmişti. Beklenen açıklama geldi ancak milyonların yüzünü güldürmedi.

İzmir'de Temmuz Ayı Ara Zam Beklentisi Karşılıksız Kaldı

Temmuz 2026 itibarıyla en çok merak edilen konuların başında gelen asgari ücret ara zammı netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının masasında, temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri kesinlikle yer almıyor. Bu doğrultuda yürütülen herhangi bir resmi çalışma da bulunmuyor. İzmirli çalışanlar için yılın geri kalanında maaşlarda bir kıpırdama olmayacağı kesinleşti.

Cüzdanları Zorlayan Güncel Rakamlar

Hayatın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde mevcut maaşlar bütçeleri korumaya yetmiyor. Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklanan rakamlar geçerliliğini koruyor. İzmir'de ev kiraları ve ulaşım masrafları tavan yapmışken, bu parayla ay sonunu getirmek gerçekten büyük bir maharet istiyor. Çalışanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getiriyor.

İşveren Maliyetleri ve Yeni Destek Tutarı

Madalyonun diğer yüzünde ise esnaf ve işletmeler var. Brüt asgari ücrete eklenen 7 bin 184 lira 3 kuruşluk SGK primi işveren payı ve 660 lira 60 kuruşluk işsizlik sigorta primi kalemleriyle birlikte, bir işçinin aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaşıyor. Bu noktada devlet, işverenlere verilen asgari ücret desteğini 1000 liradan 1270 liraya çıkardığını duyurdu. İzmirli işverenler bu destekle nefes almaya çalışırken, çalışanlar geçim derdiyle baş başa kalıyor.