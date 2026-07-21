Son Mühür- Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında yapılan intibak eğitimi sırasında acı bir olay yaşandı. Hava Harp Okulu 1’inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin, eğitim sırasında geçirdiği güneş çarpması nedeniyle şehit oldu.

"Güneş çarpması nedeni ile kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Gelişmenin sonrasında yazılı bir açıklama yayımlayan CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, üzüntüsünü dile getirirken benzer olayların daha önce de yaşandığına dikkat çekerek,

"Yalova 18’nci Ana Üs Komutanlığında icra edilen intibak eğitiminde Hava Harp Okulu 1’nci Sınıf Öğrencisi Harbiyeli Veli Bilgin’i güneş çarpması nedeni ile kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bu vesile ile şehit olan Hava Harp Okulu öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve TSK camiasına sabır diliyorum. Ne yazık ki bu, tek olay değil.

Geçen yıl İskenderun Deniz Üssünde de benzer şekilde iki askerimiz sıcak çarpması/hipertermi sonucu şehit olmuştu. Aynı hatanın bir yıl sonra tekrarlanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Eğitim sahalarında aşırı sıcak tedbiri çağrısı

Bunaltıcı sıcaklarda açık alan faaliyetlerinin sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Bağcıoğlu, meteorolojik uyarılara göre hareket edilmesi çağrısında bulunarak,

"Meteorolojik verilere göre yüksek sıcaklık ve nem uyarısı verilen günlerde açık alan eğitimlerinin ertelenmesi, su/gölge molalarının artırılması ve sağlık ekiplerinin sahada hazır bulundurulması gibi önlemler standart hale getirilmelidir.

Bu çağda; risk yönetimi, planlama ve denetim imkanları bu kadar gelişmişken, geçmişte istisna olan ve çok daha zor coğrafi şartlarda harekat esnasında dahi görülmeyen benzer olayların peş peşe yaşanması ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

"Askeri öğrencilerimiz Türk milletinin en kıymetli emanetidir"

Tedavisi devam eden diğer askeri öğrencilerin sağlık durumları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini söyleyen Bağcıoğlu, olayın hukuki boyutuna ilişkin,

"Tedavileri devam eden askeri öğrencilerimizin sağlık durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığının kamuoyunu düzenli, zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz.

Her ne kadar olayla ilgili yargı sürecinin başlatıldığı belirtilse de olayın tüm boyutlarıyla şeffaf biçimde incelenmesini, ihmali ve kusuru bulunan sorumluların tespit edilerek gerekli cezai ve idari işlemlerin uygulanması tüm halkımızın beklentisidir.

Özellikle askeri öğrencilerimiz ve Mehmetçiğimizin Türk milletinin en kıymetli emaneti olduğu tüm yetkililer tarafından unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.