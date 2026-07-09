Meslek yüksekokulu mezunlarına akademik kariyerlerini ilerletme şansı veren sınav için geri sayım başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleşecek maraton öncesinde binlerce öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor. Kurum, adayların hangi bina ve salonda ter dökeceğini netleştiren belgeleri resmi internet sitesinden yayınladı.

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Adaylar lisans eğitimine geçiş hakkı kazanabilmek için bu tek oturumluk sınavda yarışacak.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2026-DGS'ye katılacak adayların sınav binalarını, salon ve sıra numaralarını belirledi. Sınava giriş belgeleri 3 Temmuz 2026 saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin kullanımına sunuldu. Adaylar sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda oldukları bu evrakı kurumun internet sistemi üzerinden kolayca alabiliyor.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgesinin çıktısını almak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) kullanması gerekiyor. Öğrenciler https://ais.osym.gov.tr adresine girip T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait ÖSYM şifrelerini yazarak sisteme erişiyor. Sisteme giriş yapan adaylar kendi belgelerini anında görüntüleyip indirebiliyor.