İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül günü ilçe genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı

Yapılan incelemede şahsın 47 yaşındaki H.Ü. olduğu anlaşıldı. Ardından polis ekipleri tarafından GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş cezalar vardı

Sorgulama sonucunda, H.Ü.’nün uzun süredir firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şahsın, “resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan”, “parada sahtecilik” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

H.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki resmi işlemleri tamamlanan firari hükümlü, ceza infaz kurumuna sevk edildi.

