Son Mühür/Merve Turan- TÜLOV Başkanı, 24,25 ve 26. dönem CHP Muğla Milletvekili ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof Dr Nurettin Demir, Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Bu süreçte CHP güçleniyor...

CHP kurultay davası, kongre süreçleri, operasyonlarla boğuşuyor. Demir bu sürecin konuşulup, gündemi meşgul etmek için kullanıldığını ifade etti.

"İktidar sürekli bunu gündemde tutmak istiyor. Ekonomi, yoksulluk yerine CHP bu işlerle ilgilensin konuşulsun diyor. Genel Başkanımız Özgür Özel durumu iyi idare ediyor. Düzenlenen mitinglerle halkın nabzını tutuyor. Bu süreç birlik olmamızı sağlayarak daha çok kenetlenmemizi sağladı.

Program hazırlanıyor. Yarın iktidar olunca bu durumdan nasıl çıkarız? Ekonomiyi düzeltip, daha mutlu bir ülke oluruz. Üreten bir Türkiye nasıl olunur? Yoksulluğu bitirme formülleri hazırlandı. Vergi o kadar arttı ki her şeye vergi alınıyor. Gelirler düştü zaten... Bu kadar yükü gidermek yerine iktidar CHP ile uğraşıyor. Kadın cinayetleri, yasaklı madde kullanımı artışı gibi sorunlar var. CHP taş gibi duruyor."

Kılıçdaroğlu oyuna gelmez!

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tüm kışkırtmalara rağmen oyuna gelmeyeceğine inanıyorum. Ülkesini düşünen aklı selim bir liderdir. Sessizliği normal konuşmayı sevmeyen, kendine saklayan ve olayları tahlil eden bir yapısı vardır. Halk Özgür Özel'in lider olarak kabul etti zaten... CHP yolunda devam eder iktidar olacağız. "

CHP değeri artıyor...

"Halk gözünde CHP'nin değeri arttı. Bunun iktidarın bir oyunu olduğunu biliyor. İki problemi var. İlki günlük geçimimi nasıl sağlarım? İkincisi ise bu iktidar CHP'ye neden bunu yapıyor? Demokrasimize zarar veriyor. Turist bu yüzden gelmiyor."

"Yanımda olan, geçmiş olsun dilekleri iletenlere teşekkür ederim..."

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrası sağlığının iyi olduğunu ve ölümden döndüğünü ifade eden Demir, geçirdiği operasyon sonrası ilk kez Son Mühür ekranına konuk olduğunu belirtti. Hastanedeyken gelen mesajların hepsine dönmediğini ve yoğun ilgiden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

TÜLOV'un projeleri...

Hastaneden çıkar çıkmaz Bodrum Gençlik Kampına katılan Başkan Demir, gençlerle güzel vakit geçirdiklerini eğitim çalışmalarına kendisinin de katıldığımı belirtti.



"Çamların arasında, 37 genci ağırladığımız bir haftalık kamp oldukça verimli geçti. Lavanta kokusu eşliğinde birçok etkinlik yaptılar. Genel Müdürümüz Aydan Tuncayengin girişimcilik ve yaratıcılık konulu bir eğitim verdi. Proje nasıl yapılır? Yeni bir işe nasıl başlanır? konularını anlattı Bir Muhabir Sebahattin Ali kitabının yazarı Ufuk Kahraman gençlere Sabahattin Ali'yi anlattı. Gençler Ali'yi tanıdıkça daha da sevdi.

Akbelen Muhtarı, çevreci, aktivist, lider kadın Necla Işık sunum yaptı. Eğitimci yazar Nuran Yüksel Bodrum'un tarihini anlattı. Gençler aromatik bitkilere dokundu. Lavantadan esans yapmasını öğrendiler. Eğlendiler, denize girdiler. Şarkılar türküler söylediler. Dolu dolu bir hafta geçti. Keşke bu tür kamplar çoğalsa... Gençler gelecekle ilgili umutları olmadığı için yurtdışına çıkmak istiyorlar. Ülkemizin umut veren bir hale gelmesi lazım... Bodrum Belediyesi'ne ve Bodrum şubemize teşekkürler... Seneye daha çok gençle bir daha buluşalım. "

Karikatür yarışmasına ilgi büyük...

Prof Demir, laiklik, saygı, hoşgörü, özgür düşünce konulu karikatür yarışmasına başvuruları 15 Ekim'e kadar beklediklerini hatırlattı.

Gençlere burs imkanı...

Burs çalışmalarımız devam ediyor. Koro çalışmalarımız sürüyor. İki konser vereceğiz.

Genel kurulda gidiliyor...

Kasım ayında Genel Kurulda gidileceğini ifade eden Demir, "Küllerinden yeniden doğan TÜLOV'u daha büyütecek bir yönetimle, yeni ruhla devam edeceğiz. Daha büyük etkinlikler yapmak istiyoruz" dedi

Herkesi bekliyoruz...

19 Eylül Cuma günü saat 18.30'da İzmir Tabip Odası'nda, Dr. Özkan Özdemir'in kaleme aldığı 'İnsanlığa Adanmış Bir Ömür Veli Lök' kitabının tanıtım söyleşisinde moderatör olacak Prof Dr Nurettin Demir, herkesi etkinliğe davet etti. Lök'e sağlıklı bir ömür diledi.