Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın önünde gerçekleşen basın açıklamasında ‘mutlak butlan’ kararını eleştirerek, kürsüden konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Cemil Tugay: Bu kötü düzeni millet düzeltecek

CHP’lilerin arasına nifak sokulduğunun altını çizen ve konuşmasında mutlak butlan sürecini eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “CHP’ye yapılan bu hukuksuz işlem geriye doğru bakıldığında başka siyasi partilere de yapıldı. Gizli köşelerde çok ağır işkencelere maruz kalanlar oldu, bence en büyük eziyeti bu ülkenin emek harcayan, iyi niyetli insanlarına yaptılar bazen işkence elektrik vermekle olmaz, bazen işkence insanın her soluk almasıyla acı çekmesiyle de olur.

Çevremizde binbir haksızlık varken, insanların çocuklarını hayattan koparırlarken insanı vicdanen altından kalkamayacağı hale getirirken de işkence ediyorlar. Bence şunu konuşmamız lazım, bu kötü düzeni millet ne yapıp düzeltecek. Ne yapacağız da iyi insanların eziyet çekmesine engel olacağız ve bu durumu düzelteceğiz bunu konuşmamız lazım. Aramıza nifak sokuyorlar ya, insanları parça parça ediyorlar ya işte bunu nasıl çözeceğimizi düşünmek lazım. Bu ülkede herkes emeğinin karşılığını almalı, isteyenler bu tarafa geçmeli, istemeyenler bu tarafa geçmelidir.”

“Hakkımı helal etmiyorum”

Son olarak, CHP’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu mutlak butlan süreci üzerinden eleştiren Başkan Tugay, Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı: “Bugün CHP’nin başına kayyum atamaya legalleştirmeye çalışanları gördükçe şunu görüyorum, toplumun muhalif olan kesimleriyle uzlaşabilecek bir yapıya büründü, sağcısıyla solcusuyla anlaşacak bir siyasi harekete döndü bu ülkenin her bir yurttaşı bizim için değerlidir. Hiç kimsenin acı çekmesini istemiyoruz. Kimsenin hiçbir haksızlığa maruz kalmasını istemiyoruz.

Birileri bu işin iyiye gitmediğini gördü, algı operasyonlarıyla hallolmayacağını gördüler. Baktılar ki gençler yeni nesil bir siyaset istiyor, korktular bunlar korktular. Artık bu kadar yalandan dolandan bıktık, toplum bu düzenin bitmesini istiyor.Kurultay oldu, üzerinden 15 ay geçti o güne kadar o kurultayın sonucunu bütün resmi makamlar onayladı, ilçe seçim kurulu hepsi onayladı. O günlerde kimse gıkını çıkarmadı sonra birileri bu kurultayda usulsüzlük olduğunu konuşmaya başladı. Bir yerde bir yanlış varsa ertesi günü bunu söyleselerdi, bir şaibe yarattılar olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdiler. Bu kadar olmaz ya, bu millete bu kadar akılsız muamelesi yapılmaz.

En faşist rejimlerde bile böyle bir saçmalık bulamazsınız. Siyaseti kendi çıkarı için yapan sahip olduğu imtiyaz gitti diye onun derdini düşen, damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar bunlarla iş tuttular. Biz o insanların sözüne inanmıştık. Biz onları yoldaş sanmıştık, onları bir gerçek sanmıştık, koca birer yalanmışsınız. Milyonlarca insan gidip size oy verdiler, o insanlar size bunlarla iş birliği yapın diye mi oy verdiler. Hangi vicdanla kabul ettiniz bunu, hangi yüzle gideceksiniz. Tarihin en büyük ihanetlerinden birini yaşıyor bu millet. Son nefesimi vereceğim ana kadar onlara bir gram hakkımı helal etmiyorum.”