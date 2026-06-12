Son Mühür- İzmir Konak siyaset kulisleri, gece saatlerinde meydana gelen tatsız bir gelişmeyle sarsıldı. Konak Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden Alaaddin Kurt'un evine yönelik yapılan silahlı saldırı haberi, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Olayın duyulmasının ardından kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepki oluşurken, gözler doğrudan Alaaddin Kurt'un yapacağı açıklamaya çevrildi.

CHP'li Kurt: "Son birkaç gündür tehditler peş peşe geliyordu"

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Kurt, "Son birkaç gündür üzerimde ciddi bir baskı vardı, tehditler peş peşe geliyordu.

İşin arkasında yeni türeyen bir çete olduğunu öğrendik. Çete, Mernis sistemi üzerinden benim ev adresime ulaşmışlar.

Olay sırasında evde ben yoktum, orada şu an kiracım oturuyor. Benden haksız bir kazanç, parasal bir beklenti içindeler.

Sadece beni hedef almıyorlar; çete üyeleri, benden sonraki hedeflerinin Konak Meclis Üyesi arkadaşım Emrah Kazımoğlu olduğunu söyleyerek tehditlerini savurmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...