Türkiye'nin tarımsal zenginliklerinden biri olan ve kendine has ince yapısıyla ünlenen Urla enginarı, dünya liderlerinin akşam yemeğinde levrek balığına eşlik etti. Her yıl milyonlarca adet üretilen ve Avrupa Birliği tescil yolunda olan sebze, diğer türlerden çok daha yumuşak dokusuyla ayrılıyor. Bölgenin ılıman ikliminde olgunlaşan ürün, tarladan sofraya meşakkatli bir sürecin ardından ulaşıyor.

URLA SAKIZ ENGİNARI NEDİR, NASIL TÜKETİLİR?

İzmir'in Urla, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Mordoğan hattında yetişen sakız enginarı, 2017 yılından bu yana "Menşe Adı" statüsüyle en yüksek koruma düzeyine sahip. Silindire benzeyen baş yapısı ve neredeyse hiç lif barındırmayan dokusu, onu diğer enginarlardan farklı kılıyor. Bu yumuşak yapısı sayesinde sadece pişirilerek değil, yapraklarıyla beraber salatalarda çiğ olarak da yeniyor. Erkenci bitki sınıfına giren sebzenin hasat süreci kasım ayında başlayıp bahar aylarının sonuna kadar uzanıyor.

NATO ZİRVESİ MENÜSÜNE GİREN URLA ENGİNARI NASIL YETİŞTİRİLİR?

Bölgedeki üreticiler, yarımadanın sunduğu mikroklima etkisinden faydalanarak eski yöntemlerle tarım yapıyor. Ata tohumlarını doğal şartlarda koruduklarını belirten üretici İlker Çapacı süreci şöyle anlatıyor:

"Mümkün olduğu kadar üretimde eski yöntemlere, düzgün ve kaliteli işçiliğe önem veriyoruz. O sayede bugünlere geldik. Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor. Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz. Hazirandan sonra da enginarlarımız ev usulü katkısız bir şekilde konserve haline getiriliyor. NATO Zirvesi’ne de bu enginarlardan gitti. Buradan hem Türkiye’nin her şehrine hem de başta Almanya, Dubai, İngiltere olmak üzere tüm ülkelere ihracat yapıyoruz."

URLA ENGİNARI YILLIK ÜRETİMİ NE KADAR?

İzmir'in yarımada havzasında her yıl 6 ile 8 milyon adet arasında enginar toprakla buluşuyor. Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız, yağışların bereketiyle rekoltenin arttığını belirtirken dünya liderlerine yapılan sunumun bölgeye ilgiyi artıracağını aktardı:

"Urla sakız enginarı, Urla'mıza adapte olmuş yerel bir çeşidimiz. Bunun çeşit özelliği ince lif yapısıyla, yumuşak dokusuyla çok lezzetli olmasıdır. İlçemizde yaklaşık 120 üreticimiz 2 bin dekar alanda sakız enginarı üretimi yapıyor. Yılda yaklaşık 6 milyon adet ile 8 milyon adet arasında enginar üretimimiz var. Nisan ayının son günlerinde Urla Enginar Festivali yapıyoruz. Burada enginarın tanıtımını yapıyoruz. NATO zirvesinde enginarın konuk olması, Urla sakız enginarının konuşulması bizleri çok mutlu etti. Üreticilerimizi de mutlu edecektir. Bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte rekoltemizde artış oldu. Önümüzdeki yıllarda artış bekliyoruz. NATO zirvesindeki liderlerin Urla sakız enginarı tatmış olması, yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ilgisini artıracaktır. Zaten Ege Bölgesi'nde özellikle festival zamanı ve öncesinde sakız enginarı çok fazla tercih edilen bir çeşit."