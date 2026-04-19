İzmir’de Konak'taki kitap fuarı tüm hızıyla düzenlenmeye devam diyor. Kitap Fuarı'nda sadece, edebiyat dünyasını değil, siyasi gündemi de yakından ilgilendirdi. Önceki dönem CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır, fuarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Atila Sertel'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"Meclis’te yeterince savunamıyoruz”

Kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer’in durumuna değinen Sertel, TBMM'de bu sürecin yeterince gündeme taşınmadığının altını çizdi.

Sertel, “Bizler Meclis’te İzmir için mücadele ettik. Ancak bugün Tunç Soyer’in yaşadığı sürece karşı yeterince ses çıkarılmıyor. Bu durum beni derinden üzüyor” dedi.

Tunç Soyer’i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden Sertel, görüşmede konuşmalarını da paylaştı. Sertel ayrıca, itfaiyeciler, zabıta personeli ve infaz koruma memurları için sunduğu düzenlemelerin kabul edilmediğini de belirtti. Sertel, “Yasalar geçmedi ama gönüllerde iz bıraktık. İnsanların sevgisi de buradan geliyor” ifadelerini kullandı.

“CHP önderlikte eksik kalıyor”

Sertel, konuşmasında partisinin tutumunu da elelştirdi. Tunç Soyer’in haksız yere cezaevinde bulunduğunun altını çizen Sertel, CHP’nin bu konuda daha kuvetli bir siyasi duruş sergilemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Toplumsal tepki zayıf"

Sertel tarafından sadece siyasi partilere değil, topluma da eleştiriler geldi. Farklı görüşlerden de olsa birçok kişinin haksızlık karşısında ortak ses çıkarması gerektiğini söyleyen Sertel, bunun yapılmaması durumunda benzer süreçlerin artarak devam edeceğinin de altını çizdi.