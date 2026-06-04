Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti Konak İlçe Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ilçenin en önemli ve uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik çevre sorunlarından biri olan Meles Deltası için harekete geçti. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş liderliğinde, Meles Deltası Köprüsü üzerinde geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya Konak Belediyesi'nin AK Parti Meclis Üyeleri de katıldı.

"Cemil tugay 2 yıldır çıkmış her sorunu hükümete mahal etmeye çalışıyor"

Basın açıklamasının metnini okumadan önce konuşan Başdaş, "2 aydır burada defalarca açıklama yaptım. İzmir'in protokol caddesi burası. Buradan geçilirken herkes penceresini kapatıyor. 30 yıldır İzmir’i CHP yönetiyor. Azizi Kocaoğlu buraya beton dökerek sorunu çözeceğim, Tunç Soyer de çöp sorununu çözeceğim demişti. Ama olmadı. Burası İzmir'in kanayan yarası. Burası temizlenmeden körfezin temizlenmesi mümkün değil. Buradaki koku insan sağlığına zarar verecek boyuta geldi. Burası İzmir'in en gelişen bölgesi. Ama maalesef İZBB, Konak belediyesi kulaklarını tıkamış, ne görüyor ne duyuyor. Havalar ısınmadan çözüm bulunması için çağrıda bulunuyorum. Ama tek yaptıkları şey kireç dökmek. Ama kireç dökmek çözüm değil, sorunu daha da fazlalaştırır. Melez çayı, bu koku ne olacak? Cemil tugay 2 yıldır çıkmış her sorunu hükümete mahal etmeye çalışıyor. Bu artık ötelenecek olay değil. Her vatandaş buradan geçtiğinde bu konuya maruz kalmak zorunda değil. Buraya ne Büyükşehir ne de Konak belediye başkanı gelmemiştir. Meslek Fabrikası'ndaki yaptıkları eylemi buradaki koku yüzünden kapattılar. Bahane ürettiler koku çekmemek için kaçtılar. Bu mu sizin çevreciliğiniz? Asıl çevre burayı eski haline çevirmeniz "diye konuştu.

AK Partili Başdaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Bugün burada yalnızca bir çevre sorununu değil, yıllardır çözülemeyen bir yönetim anlayışını konuşmak için toplandık.

Meles Deltası, İzmir’in tam ortasında yer alan ve bir zamanlar kente hayat veren en önemli sulak alanlardan biriydi. Flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ve canlıya ev sahipliği yapan bu eşsiz doğal alan, ne yazık ki yıllar içerisinde daralarak eski özelliğini büyük ölçüde kaybetti. Bugün Meles’e baktığımızda gördüğümüz manzara; kötü koku, çevre kirliliği, atıklar ve ihmaldir. İzmir’in en önemli giriş güzergâhlarından biri üzerinde bulunan Meles Çayı ve çevresi ne İzmir’e ne de İzmirlilere yakışan bir görüntü sergilemektedir.

Daha da vahimi, ortaya çıkan tablo artık yalnızca bir çevre kirliliği meselesi değildir. Çevreye yayılan ağır koku, biriken atıklar ve kirli su görüntüsü insan sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşüren bu durum, halk sağlığı açısından da ciddi endişelere neden olmaktadır."

Geçici uygulamalarla sorunu büyütüyorlar"



"Kentimizin vitrini sayılan gökdelenler bölgesinin hemen yanında bulunan Meles’e kanalizasyon atıkları karışıyor, çöpler birikiyor ve çevre her geçen gün daha da kötüleşiyor. İzmir’in protokol güzergâhlarından biri olan bu bölgeden geçen herkes kötü koku ve İzmir’e yakışmayan görüntülerle karşı karşıya kalmaktadır. İzmir’e gelen vatandaşlarımız, turistlerimiz ve misafirlerimiz bu bölgeden geçerken araçlarının camlarını kapatmak zorunda kalmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 30 yıldır İzmir’i yönetmektedir. Aradan geçen bunca zamana rağmen Meles’in kaderi değişmemiştir. Sorun büyümüş, kirlilik artmış, kötü koku kronik hale gelmiş ve Meles İzmir’in çözülemeyen sorunlarının sembolü haline gelmiştir. Daha da vahimi, kendi milletvekillerinin açıklamalarında kötü kokuyu gidermek amacıyla çeşitli kimyasallar kullanıldığı yönündeki ifadeler kamuoyuna yansımıştır. Geçmişte Körfez kıyılarında yaşanan toplu balık ölümleri de hafızalardaki yerini korumaktadır. Çevre sorunlarını bilimsel yöntemlerle çözmek yerine geçici uygulamalarla üzerini örtmeye çalışmak, sorunu çözmek değil büyütmektir."

"Kendi siyasi ikballeri ve koltuk hesapları uğruna..."



"Bir taraftan Körfez temizliğinden bahsedenler, diğer taraftan Körfez’e doğrudan akan Meles Çayı’nı yıllardır temizleyememektedir. Meles’te gerekli dere ıslahı yapılmadığı ve kirlilik kaynakları ortadan kaldırılmadığı sürece Körfez’in temizlenmesinden söz etmek mümkün değildir. Meles’i çözemeyen bir anlayışın Körfez’i temizleme konusunda kamuoyunu ikna etmesi mümkün değildir. Bugün Dünya Çevre Günü. Gerçek çevrecilik sadece slogan atmakla olmaz. Gerçek çevrecilik; kentin ortasında can çekişen Meles’e sahip çıkmak, canlıların yaşam alanlarını korumak ve kötü kokulara, kirliliğe ve ihmale son vermektir. İzmir’i bu duruma düşürmenin hiç kimsenin hakkı yoktur. Kendi siyasi ikballeri ve koltuk hesapları uğruna İzmir’in çevresini, doğasını ve insan sağlığını ihmal etmeye kimsenin hakkı yoktur. Kendi beceriksizliklerinizi hükümete laf yetiştirerek örtbas etmeye çalışmaktan vazgeçin. Yıllardır aynı yönetim anlayışıyla İzmir’in sorunlarını çözemediniz. Bugün Meles ortada, Körfez ortada, koku ortada, kirlilik ortadadır. Sürekli bahane üretmek ve sorumluluğu başkalarına yüklemek yerine İzmir’in gerçek sorunlarına odaklanın. Enerjinizi açıklama yapmaya değil, çözüm üretmeye harcayın. İzmirliler artık mazeret duymak istemiyor. İzmirliler artık polemik değil hizmet görmek istiyor. İzmirliler artık açıklama değil sonuç görmek istiyor."