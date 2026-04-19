Son Mühür- Bergama'da Gökalp Caddesi üzerinde yürütülen yol kaplama çalışmaları nedeniyle otobüs güzergahlarında değişikliğe gidildi. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak bu yeni düzenleme ile bergaMAdaki ulaşım akışını geçici süreyle farklı bir rotaya yönlendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT Genel Müdürlüğü çalışmalardan etkilenecek hatları ve yeni güzergah planını sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden kamuoyuyla paylaştı.

2 hat doğrudan etkilenecek

Düzenlemeden doğrudan etkilenen iki hat bulunuyor biri 651 No.lu Otogar - Yıldızevler ve 652 No.lu Otogar - Öğretmenevi hatları. Bu hatları kullanan araçlar Gökalp Caddesi'ndeki çalışma sahasına girmeden, trafiği Itır Sokak üzerinden sürdürecek. Geçici güzergah uygulaması boyunca Fevzipaşa Stadı durağı maalesef servis dışı kalacak. Vatandaşların bu durakta beklemek yerine güzergah üzerindeki en yakın alternatif noktaları kullanması gerekiyor.

Yola çıkmadan dikkat!

Çalışmalar tamamlanana kadar otobüsler ilan edilen geçici rota haritasına sadık kalarak seferlerini yapacak. Özellikle pazartesi sabahı yola çıkacak olan Bergamalıların, herhangi bir gecikme yaşamaması adına bu değişikliği dikkate almasında yarar var. ESHOT ekipleri, yol kaplama işlemleri biter bitmez hatların tekrar eski düzenine döneceğini bildirdi.