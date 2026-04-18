İzmir Kitap Fuarı’nda Dopdolu Program! Yazarlar Geliyor

Son Mühür / Osman Günden- İzmir’in kitap kokulu fuarı kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren İzmir Kent Kitaplığı ekibince hazırlanan ve İZKÜLTÜR A.Ş. tarafından okurlarla buluşturulan yayınlar, 26 Nisan’a kadar sürecek fuarda ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor. Kültürpark’taki fuarda sergilenen eserler arasında "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir"den tutun da "Yer Bilimleri ve Kültür Kesişiminde Karaburun Yarımadası"na kadar pek çok içerik de bulmak mümkün. Ayrıca kentin mizahi eserlerinden "Kara Sinan", kentin geçmişini anlatan "Bir Zamanlar İzmir’de" ve minikleri doğa kaşifliğine sürükleyen "İzmir Kuş Cenneti Etkinlik Kitabı" da okurlar için raflardaki yerini aldı.

7’den 70’e herkesin seveceği eserler

Doç. Dr. Müslime Güneş tarafından kaleme alınan, ‘İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’ kitabı, savaşın gölgesinde kentin yaşadığı ekonomik ve sosyal değişimi satırlarında saklıyor. Yarımadanın bakir cenneti Karaburun’un zenginliklerini barındıran ‘Yer Bilimleri ve Kültür Kesişiminde Karaburun Yarımadası’ adlı eserde ise Prof. Dr. Hülya Yüceer, Prof. Dr. Alper Baba ve Dr. Yasemin Özcan Gönülal’ın imzası bulunuyor. İzmir’in ilk mizah gazetesine dair Efdal Sevinçli’nin yaptığı araştırma da ‘Kara Sinan’ ile sayfalara yeniden dökülmüş halde. Gilbert D’Andria imzalı "Bir Zamanlar İzmir’de", 20. yüzyılın başındaki kozmopolit İzmir yaşamını ilk kez Türkçe olarak satırlarla buluşturdu. Miniklerin büyük ilgisini çekecek “İzmir Kuş Cenneti Etkinlik Kitabı” ise doğa bilincini aşılayacak.

Hem söyleşi hem de imza günü

Karaburun yarımadası hakkında gerçekleşecek söyleşi, 22 Nisan Çarşamba saat 15.00’te Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi’nde olacak. Söyleşinin ardından yazarlar saat 16.00’da İzmir Kent Kitaplığı standında yazarlar okurlarıyla buluşarak imza etkinliği gerçekleştirecek. Dr. Efdal Sevinçli, mizahi eser araştırmasına ilişkin söyleşiyle 25 Nisan Cumartesi saat 12.00’de Menekşe Altı Etkinlik Sahnesi’nde yapılacak. Söyleşinin ardından saat 13.30’da kitaplar imzalanacak. Doç. Dr. Müslime Güneş ise kitabı için 24 Nisan Cuma günü saat 14.00’te ve 25 Nisan cumartesi günü saat 15.00’te yine İzmir Kent Kitaplığı standında imza gününe katılacak.