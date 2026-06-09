Bayındır'da tarımsal sulama trafolarında elektrik mühendisi bulundurma şartı nedeniyle yaşanan teknik kriz aşıldı. AK Parti Bayındır İlçe Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, üreticilerin elektrik kesintisi ve yasal işlemle karşı karşıya kalma riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

Yapılan girişimlerin ardından tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

15 Haziran’daki kesinti tehdidi kaldırıldı

Üreticiler arasındaki tedirginlik, tarımsal trafolarda elektrik mühendisi istihdam etmeyenlerin elektriklerinin 15 Haziran'dan sonra kesileceğine yönelik bilgilendirmeyle başlamıştı. Sulama sezonu öncesi gelen bu uyarı üzerine Bayındır Ziraat Odası harekete geçti.

Mehmet Gelir, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte yürüttükleri görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını belirtti. Yapılan resmi temaslar neticesinde, çiftçilere yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ve mağduriyet yaşanmayacağı taraflara iletildi.

"Üretim kesintisiz sürecek"

Sorunun çözülmesiyle birlikte özellikle sulama dönemindeki üreticiler rahat bir nefes aldı. Sürece katkı sağlayanlara teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçilerimizin sorunlarına gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerini hiçbir kesinti olmadan sürdürebilecek." İzmir'de kararlar artık halkla birlikte alınacak! İçeriği Görüntüle

Alınan bu kararla birlikte Bayındır'daki tarımsal sulama altyapısında herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmayacağı kesinleşti.

