Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 187. yıl dönümü, İzmir’in Bayındır ilçesinde düzenlenen anlamlı bir protokolle kutlandı. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, bu özel yıl dönümü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı’na tebrik ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Mete’ye; İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav ile İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ömer Çekiç de eşlik etti. İlçe Jandarma Komutanlığı binasında görevli askeri ve idari personelle tek tek bir araya gelen Kaymakam Mete, teşkilatın ilçedeki huzur ortamının sağlanmasındaki rolüne dikkat çekti.

"Milletin huzuru için gece gündüz demeden görev yapıyorlar"

Ziyaret sırasında jandarma personeline hitap eden Kaymakam Murat Mete, milletin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan tüm görevlilere teşekkürlerini iletti. Jandarma Teşkilatı’nın köklü geçmişiyle devletin ve milletin hizmetinde çok önemli bir kırılma noktası ve dayanak olduğunu belirten Mete; vatanın bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına her türlü zorlu şartta görev yapan jandarma mensuplarına yeni çalışma döneminde de başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek ilçedeki asayiş ve güvenliği en üst seviyede tutmaya devam edeceklerini vurguladı.