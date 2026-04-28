Son Mühür- İzmir'in dillerden hiç düşmeyen çöp problemi yine gündemde yerini aldı. İzmir sorunları dendiğinde daima baş koltukta oturan çöp sorununa muhalefet yine tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya bu sorunu dile getirerek Büyükşehir'e ve ilçe belediyelere tepki gösterdi. Harmandalı'daki tepkilerin sonuç gösterdiğini belirten Kaya yeni yerlere tesisler yapılması noktasında adımlar atıldığını söyledi.

"Biz devreye girdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen toplantı sonunda 3 konuda anlaşmaya varıldığını söyleyen AK Partili Kaya şu ifadelerde bulundu: “İzmir’de birkaç ay önce ilçe belediyeleri tarafından çöpler toplanmadı. Bu toplanamayan çöpler şehir içerisinde pek çok noktada çöp dağları oluşturdu.

Riskli bir dönemden geçtik. Hala daha çözüm noktasında adım atılamadı. Daha sonraki süreç içerisinde biz tekrar devreye girdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum İzmir’e geldi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda 3 konuda mutabık kaldık: Yamanlar’a katı atık bertaraf tesisi yapılması ve yine 2 adet tesisin İzmir’e kazandırılması. Büyükşehir Belediyesi buna ilişkin çalışmalarını başlattı. Yamanlar 6 ay içerisinde temel atılacak bir nokta."

Harmandalı'daki nöbet karşılık buldu!

Sabırları taşan Harmandalı halkının 'yeter artık' diyerek gösterdikleri mücadeleden bahseden Kaya "Bence bu sorunun buraya gelmesindeki temel sebeplerden bir tanesi sosyal baskı, demokratik tepki. Bu zamana kadar Harmandalı’daki hemşehrilerimizin bu zamana kadar ortaya koymadıkları demokratik tepkiyi çok net bir şekilde koydular. Harmandalı’nın etrafında nöbet tuttular, ‘çöp kamyonlarını sokmayız, yeter artık yıllardır İzmir’in çöpünü biz taşıyoruz’ dediler. Bu haklı duruşları Büyükşehir Belediyesi’ni harekete geçirdi ve yeni yerlere tesisler yapılması noktasında adımlar atıldı" dedi.