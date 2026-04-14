Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kınık’ta bir depoda uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Önceki gün düzenlenen operasyonda depoda yapılan aramalarda 6 kilo 668 gram esrar, 53 kök Hint keneviri, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Depo, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürülmüş halde bulundu.

Tutuklandılar

Operasyonda gözaltına alınan S.O. ve T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.