Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Kemalpaşa'da faaliyt gösteren Halilbeylispor yönetimi, rotayı İstanbul’a kırdı ve Fenerbahçe camiasının ağır toplarıyla bir araya geldi.

Ziyaretin en dikkat çeken anları ise hediye alışverişi kısmı oldu. Rıdvan Gündüz, Halilbeylispor adına her isim için ayrı ayrı hazırlanan kişiye özel formaları bizzat takdim etti. Listede kimler yok ki? Efsane başkanlar Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran’dan tutun da, Şekip Mosturoğlu ve Hakan Bilal Kutlualp gibi kulübün kilit yöneticilerine kadar herkes orada yer aldı. Eski isimlerden Müjdat Yetkiner ve Hasan Kemal Özdemir ile sahada fırtınalar estiren Tuncay Şanlı da bu özel jestin arasında yer alan isimlerden oldu.

Sadece futbol değil, Kemalpaşa da konuşuldu

Halilbeylispor yönetimi İstanbul’a sadece forma dağıtmaya gitmediğini gösterdi ve buluşmaların perde arkasında asıl hedef, Kemalpaşa ve Halilbeyli’nin adını o büyük masalarda anlatmak oldu. Halilbeylispor yöneticileri, gerçekleştirdikleri bu temaslarla bir yandan Kemalpaşa ilçesinin ve bölgenin tanıtımını yaparken diğer yandan futbolun büyük isimleriyle iletişimi güçlendirecek yakınlıklar kurdu. İzmir Kemalpaşa'nın Halilbeylispor ekibi bu ziyaretlerle hem gönülleri kazandı hem de İstanbul’daki lobisini sağlamlaştırdı.

Halilbeylispor tarihi

İzmir’in futbol kültüründe kendine has bir yer edinen Halilbeylispor, tam 1979 yılından bu yana yeşil sahalarda ter döküyor. Neredeyse yarım asra yaklaşan bu serüven, kulübün sadece bir spor organizasyonu olmakla kalmayop aynı zamanda bölgenin yaşayan bir hafızası. Maçlarını kendi evi sayılan Kemalpaşa'da yer alan Halilbeyli Sahası’nda oynayan ekip, köklü geçmişinden aldığı güçle yerel liglerin tozunu yutmaya devam ediyor.

