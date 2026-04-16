Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'de 'M' plakalı minibüs ücretlerine yönelik yeni zam talebi gündeme geldi. 2026 yılına ilişkin hazırlanan zam değerlendirme raporunda artan maliyetler gerekçe gösterilerek ücret tarifelerinde artışlar talep edildi.

Edinilen bilgiye göre minibüs işletmecilerinin maliyet kalemlerindeki yükseliş dikkat çekti. Motorin fiyatının 2024 yılının Ocak ayında 39 TL seviyesinden 2026 yılının Nisan ayı itibariyle 71,56 TL'ye çıktığı gerekçe gösterildi. TÜFE, ÜFE oranlarındaki artış da maliyet baskısını arttıran unsurlar arasında yer aldı.

Bu talepler doğrultusunda mevcut tarifelere ek zam talepleri netleşti. Buna göre; 0-10 km arası ücretin 30 TL'den 40 TL'ye, 10- 15 km arası 50 TL'ye, 15 - 20 km arası 60 TL'ye çıkarılması, 20 km üzeri ise 65 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

Ayrıca indi bindi ücretinin de 30 TL'den 40 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.