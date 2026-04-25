İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir iş yerinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. İş insanı, kardeşiyle tartışırken, silahla ateş açmak istedi ancak o anda araya giren çalışan kurşunların hedefi oldu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Tartışmaydı, kavga oldu!

Olay, Kemalpaşa'da faaliyet gösteren bir firmanın merkezinde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde, firma ortaklarından Olgar E. ile kardeşi Ilgar E. arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma meydana geldi.

Tartışma kısa sürede büyürken, kısa sürede de kavgaya dönüştü. Olgar E., o esnada odasına gitti ve silahını aldı.

Çalışan yaralandı!

Şüpheli kısa sürede silahla geri döndü ve kardeşi Ilgar E.’ye ateş etmek istedi. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya çalışan T.M. girdi. T.M., silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Çalışan ayağından yaralandı. Çalışan T.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı!

Olayın ardından polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Şüpheli Olgar E.'nin, ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.