Son Mühür- Aile ve ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanun teklifi sonrası,

Bu düzenlemelerle birlikte;

- Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya çıkardık.

- 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerimize 8 haftalık ilave izin hakkı tanıdık.'' müjdesini vermişti.

Yeni düzenlemeden kimler faydalanabilecek?



Bakanlıktan yapılan açıklamada ise,

''Doğum izni süresinin artırılmasına yönelik yeni yasamız, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneleri kapsıyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde başvuru yapan anneler, 8 hafta ilave izin kullanabiliyor'' bilgisi paylaşıldı.

Canip Han'a göre yeni bir adım gerekiyor...



Çalışan annelere yönelik düzenlemeyle ilgili en dikkat çekici öneri Kemalpaşa Meclisi'nin MHP'li üyesi Canip Han'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk tavsiyesini hatırlatan Canip Han,

''Ülkemiz nüfusu hızla yaşlanıyor. Bugünkü ekonomik şartlarda çocuk sahibi olmak birçok aileyi düşündürüyor. Cumhur İttifakı'nın çalışan annelere 8 hafta ek izin getirmesi çok doğru ancak bence o konuda adil bir tablo oluşması gereken bir adım daha var.

O da, çalışan annelere tanınan hakkın çalışmayan annelere de verilmesi.

Çalışan annelere tanınan bu hak kanunda adalet şartı doğrultusunda çalışmayan annelere de tanınmalı ve aynı destek çalışsın ya da çalışmasın bütün annelere verilmeli'' çağrısında bulundu.

Bu konuda yasal bir düzenleme gerektiğine işaret eden Canip Han, söz konusu teklifiyle ilgili İzmir milletvekillerinin de harekete geçebileceğine dikkat çekti.

