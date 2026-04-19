Tarihte Smyrna ile Lidya arasında bir köprü görevi gören ilçe, bugün de ticaret ve sanayi açısından aynı rolü üstleniyor. İzmir Kemalpaşa arası kaç km, yol tarifi nasıl yapılır, nüfusu ne kadar ve posta kodu hangisi? Hem ilçeye günlük seyahat edenler hem de taşınmayı düşünenler için tüm pratik bilgileri bir arada topladık.

İzmir Kemalpaşa arası kaç km, yol tarifi nasıl?

İzmir şehir merkezi ile Kemalpaşa arasındaki karayolu mesafesi, nereden başladığınıza göre 28 ila 30 kilometre arasında değişiyor. Özel araçla seyahat süresi trafik durumuna bağlı olarak ortalama 25-40 dakika civarında. En hızlı rota Bornova üzerinden Çınarköy bağlantısıyla Kemalpaşa karayoluna ulaşmak. Bornova'dan çıkış yaptığınızda İzmir-Ankara karayoluna bağlanıp 8 kilometre güneyde bulunan ilçe merkezine rahatça varabilirsiniz. Toplu taşıma kullananlar için ESHOT otobüs seferleri ve Evka-3 üzerinden kalkan minibüsler düzenli hizmet veriyor.

Kemalpaşa nüfusu ne kadar, hangi konumda?

TÜİK 2024 verilerine göre Kemalpaşa'nın nüfusu 120 bin 375 olarak açıklandı. Bir önceki yıla göre 2 bin 419 kişilik bir artış yaşandı, bu da ilçenin İzmir'in en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olduğunu gösteriyor. Erkek nüfusu yaklaşık 61 bin 186, kadın nüfusu ise 59 bin 189 seviyesinde. Kuzeyinde Manisa, güneyinde Torbalı ve Bayındır, doğusunda Turgutlu, batısında Bornova ve Buca ilçeleri yer alıyor. Yüzölçümü 655 kilometrekare ve ilçeye bağlı 29 köy bulunuyor.

Kemalpaşa posta kodu kaç, hangi mahalleleri kapsıyor?

Kemalpaşa ilçesinin genel posta kodu 35170 olarak kullanılıyor ancak ilçeye bağlı her mahalle ve köyün kendi kodu var. Merkez mahallelerden Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Atatürk ve Ulucak öne çıkan yerleşim yerleri. Ayrıca Kemalpaşa OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Mahallesi, bölgenin sanayi yoğunluğu nedeniyle ayrı bir posta kodu kullanıyor. Ulucak, Armutlu ve Çınarköy gibi köyler de kargo gönderimlerinde sık kullanılan adresler arasında yer alıyor. Posta gönderimi yaparken mahalle bazlı posta kodunu kontrol etmek en sağlıklısı. Nif Dağı, Karabel Anıtı ve Ulucak Höyüğü gibi turistik değerleriyle de bilinen Kemalpaşa, hem yaşam hem yatırım açısından tercih edilen bir ilçe olmayı sürdürüyor.