Son Mühür/ Beste Temel- Özbekistan’ın başkenti Taşkent, Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

İzmirli ve Kemalpaşa ilçesinden katılan dört yetenek kürsü hedefiyle tatamiye çıktı ancak madalya sevinci sadece tek bir isimle sınırlı kaldı.

Başarılı sporcumu Neslihan mücadeleyi bırakmadı

Kadınlar tarafında Neslihan Bozkurt, ilk turda sert bir kayaya çarptı. Güçlü rakibi karşısında istediği ritmi bulamayan Neslihan, şampiyonaya erkenden havlu attı.

Abdurrahman Yılmaz Kılıç madalyayı kaptı

Erkeklerde ise sahne Abdurrahman Yılmaz Kılıç’ındı. MNÇ Taekwondo sporcusu, turnuvaya tam olarak gövde gösterisiyle başladı. Rakiplerini 2-0’lık net skorlarla ve büyük puan farklarıyla saf dışı bırakan Abdurrahman, yarı finale kadar bileğini büktürmedi. Çeyrek finali geçtiğinde, herkes altın madalyaya kesin gözüyle bakıyordu.

Yarı final müsabakası ise tam bir sinir harbine dönüştü. Polonyalı rakibiyle kafa kafaya çarpışan Abdurrahman, ilk raundu 5-4, ikinci raundu ise 4-3 gibi kıl payı farklarla kaybetti. Finalin kapısından dönen genç sporcu, bu sonuçla dünya üçüncüsü unvanını cebine koydu.

İzmir'in başarılı kafilesi turnuvayı tek madalyayla kapatırken, Abdurrahman Yılmaz Kılıç sergilediği performansla gelecekte çok daha büyük başarıların sinyalini şimdiden verdi.

