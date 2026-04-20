Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Üreten, keşfeden ve paylaşan herkes bu festivalde buluşacak sloganıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen KOSBİFEST 2026 başladı. 20 – 22 Nisan tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek festival, coşkunun başkenti oluyor. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Özel Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KOSBİFEST 2026’da 7’nci kez bir araya geldi. Festivalin açılışını İzmir Valisi Süleyman Elban yaptı. Festivalle birlikte düzenlenen etkinliklerle öğrenci, eğitimci ve sanayi bölgesi çalışanları coşkuya ortak olurken; yükselen nabzı Radyo Ege canlı yayınıyla dinleyicileriyle buluşturdu. Bilim, sanat ve enerjinin buluştuğu festivalde, öğrenciler, eğitimciler ve sanayi alanından katılımcıların yanı sıra vatandaşın da katılabileceğinin altı çizildi.

12 okuldan biri Kemalpaşa’da

Bilimsel yarışmaların yapıldığı festivalde Şanlıurfa, Sivas, Aydın, Çanakkale ve Erzincan’dan da öğrenciler yer aldı. Aynı zamanda okulda yabancı dil olarak teknik İngilizce ve Almanca eğitim alan öğrencilerin ileriki meslek yaşamlarında hem Türkiye’de hem de yurt dışında kolayca meslek sahibi olabildiğinin altı çizildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile ortak kurulan Türkiye’deki 12 okuldan biri olan Özel Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne öğrenciler LGS puanıyla girebiliyor. Öğrenciler; Endüstriyel Otomasyon, Makine Tasarım, Elektrik Elektonik, Makine ve CNC, Metal Teknolojileri ve Kaynak dalı bölümlerinden birini kayıt döneminde girdikleri testler ve alanında uzman öğretmenler ile belirliyor. Okul Müdüresi Nuray Gowans’ın da yer aldığı festivalde önemli açıklamalar geldi.

“En çok kız öğrenciye sahip okul”

Türkiye genelindeki kaynak yarışmasından bahseden Gowans, bu yarışmaya Türkiye’den 14 şehir gelerek katılım sağladığından bahsederken güvenliğin en önemli adım olduğunu söyledi. Gowans, yarışma puanlamasında da en önemli puanın iş güvenliğinden geldiğinin altını çizdi. Okula nasıl girildiğinden de bahseden Gowans, öğrencilerinin 8’inci sınıfta LGS’ye girdikten sonra başvuranlardan arasından en yüksek puan alan öğrencilerin sıralamasıyla okula kayıt yaptırabileceklerini belirtti.

Ön kayıtta 135 öğrencinin yüzde 100 burslu olarak girdiği okulda Gowans, yemek ve servisin de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılandığını söyledi. Ayrıca okulun öğrenci mevcudunda kız öğrenci sayısının da 75 olduğunu ifade eden Gowans, bu alanda eğitim veren 12 lise arasında en çok kız öğrenciye sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Her bölümde bir kadın öğretmenin de olduğu Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler öğrencilere rol model de oluyor.

Öğrencilerin temelde ‘iyi insan olan, kendini iyi ifade edebilen, eleştirel düşünebilen, sorgulayan edebiyat ve müzikle de ilgilenen dünya insanı olma ve öğreten insan olması gerektiğini belirten Nuray Gowans, öğrencilerinin burada tam da böyle bir eğitim aldığını sözlerine ekledi.

“Sadece bir şenlik değil, kıymetli bir alan”

Kimya Öğretmeni Emeti Sargın bu festivali çok canlı ve çok üretken olarak anlatırken, okulun açılışından bu yana paralel olarak 7’nci kez düzenlendiğinden bahsederken artık geleneksel bir hal aldığını ifade etti. Sargın, bu etkinliğin sadece bir şenlik değil, öğrencinin yaptığı emeği görünür kılan, emeği sahaya taşıyan, bilimi gündelik hayatla buluşturan çok kıymetli bir alan olduğunu söylerken, aynı zamanda sadece izleyen değil, aynı zamanda üreten, anlatan öğrenciler olduğunu gösteren çok güçlü bir platform olduğunu söyledi.

Öğrenciler de tek tek anlattı

11’inci sınıf öğrencisi olan Emir Yasin Sevimli otomasyon bölümünde eğitim alıyor. Elektrikli otomobillerin de sergilendiği festivalde hem bu otomobillerin hem de dronların yapımında görev aldığından bahseden Emir, okulda ki birçok projede olduğundan da bahsediyor. Okuldan mezun olduktan sonra kendi alanında ilerlemek istediğini belirtirken elektrik elektronik mühendisliğinde okumak istiyor.

Ömer Taş 11. sınıf öğrencisi, Endüstriyel Otomasyon Teknoloji bölümünde okuyor. LGS’den sonra okulu keşfettiğini söyleyen Ömer, sınavdan sonra okulu gezerek, tanıyarak bu okulda okumak istediğine karar verdiğini söylüyor. Mezun olduktan sonra iş bulma konusunda bir kaygısının olmadığını söyleyen Ömer, okulunu ve bölümünü sevdiğini söylüyor. Ali Haktan 11. Sınıf öğrencisi LGS hedefinin yüksek puan olduğunu ve iyi bir puan da aldığını söylüyor. Ali babasının sayesinde okulu gezerek, tanıyarak ve atölyeleri görerek bu okulda okumaya karar verdiğini söylüyor. Meslek kaygısının olmadığını, stajlarını da Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptıklarını, firmaların kendilerini tanıdığını söylüyor.