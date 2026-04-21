İzmir Karaburun arası mesafe, İzmir merkezden hareket edildiğinde yaklaşık 100-104 kilometre olarak hesaplanıyor. Özel araç ile yolculuk süresi ortalama 1 saat 30 ila 1 saat 45 dakika arasında değişiyor. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden Urla çıkışı alınarak ilerlenen güzergah, doğal manzarası eşliğinde keyifli bir sürüş sunuyor. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için ise Urla'dan kalkan Karaburun dolmuşları ve 761 numaralı ESHOT hattı kullanılabilir.

Karaburun'da gezilecek yerler hangileri?

Yarımadanın kalbi İskele bölgesi olarak biliniyor. Renkli balıkçı teknelerinin yan yana dizildiği iskele, bölgenin buluşma noktası. Oteller, restoranlar ve kafeler bu civarda toplanmış durumda. Yaz aylarında dalış turlarının başladığı nokta da burası. Mavi bayraklı İncirlikoy ise ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve masmavi denizi ile denize gireceklerin ilk adresi.

Rotaya mutlaka eklenmesi gereken yerlerden biri de Sazak Köyü. 1923 mübadelesinde Rumların göç etmesiyle terk edilen köy, Sakız Adası manzarası ve Osmanlı mimarisine ait çeşmesi ile büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Sarpıncık Köyü'nde yer alan Sarpıncık Feneri, denizden 100 metre yüksekte konumlanmış ve gün batımı manzarasıyla ünlenmiş. Köşedere Köyü, 1299 yılından kalma tarihi camisi ve taş evleriyle; Saip Köyü ise Olcabük Plajı manzarasıyla öne çıkıyor. Yunan mitolojisinde Narcissos olarak bilinen Dilek Pınarı, nergislerin efsanesini anlatan sembolik bir nokta.

Karaburun'da ne yenir?

Yarımada mutfağı Ege ve Akdeniz kültürünün izlerini taşıyor. Zeytinyağlılar, taze otlarla yapılan salatalar ve deniz ürünleri sofraların vazgeçilmezi. Enginarın anavatanı sayılan bölgede enginar dolması, etli yemeği, pilavı ve reçeli gibi onlarca çeşit yapılıyor. Hurma zeytini ise dünyada yalnızca Karaburun yarımadasında yetişen, dalından koparıldığı gibi yenen ve tuzsuz-yağlı yapısıyla bilinen özel bir lezzet.

Yöreye özgü yemekler arasında kuşkonmaz kavurması, arap saçı köftesi, çalkama, kabak çiçeği dolması, acı ot kavurması, çintar kızartması, keşkek ve dede sarığı gibi tatlar öne çıkıyor. Kösedere Köyü'nün meşhur lezzeti ise öküz köftesi. Peynir cephesinde ise yapımı 40 gün süren kopanisti peyniri, tulum ve kelle peynirleri mutlaka denenmesi gereken ürünler arasında. Kopanisti'yi sadece ilçe merkezinde ve Eğlenhoca Köyü'ndeki belediye mandırasında bulmak mümkün.

Karaburun'da deniz mahsulleri nerelerde yenir?

Balık ve deniz ürünleri konusunda bölge tam anlamıyla bir lezzet cenneti. Barbunya, karides, ıstakoz, iskorpit ve adabeyi en çok tercih edilen balık türleri arasında. İlçeye girerken karşılaşılan Mordoğan'da Viramor, Marina Restoran Osman'ın Yeri ve Deniz Feneri Balık Evi öne çıkan balıkçılar. Problem'in Yeri ise Ödemiş köftesi ve çorbalarıyla ünlü.

Karaburun iskelesinde Kalyon Restaurant, Number 1 Restaurant ve Albatros Balık Restoran balıkseverlerin uğrak mekanları. Altın Tabak İsmet Usta kefal kavurması, balık çorbası ve sübye tavası ile akıllarda. Kayıkçı Balık Restaurant tereyağlı karides ve mezeleriyle damakları şenlendiriyor. Giritli Meyhanesi ve İskele Restoran da akşam yemeği için tavsiye edilen adresler.

Karaburun pazarı ne zaman kurulur?

İlçenin simgelerinden biri de salı günleri kurulan meşhur Karaburun pazarı. Pazar, İzmir'den kalkan özel minibüsler ile bile ziyaret ediliyor. Tezgahlarda hurma zeytini, zeytinyağı, asma yaprağı, organik pekmez, sirke, üzüm şurubu, aromatik bitkiler, tarhana ve ekşi mayalı ata ekmeği bulmak mümkün. Eğlenhoca ve Kösedere köylerinde yetişen Sultaniye ve Razaki üzüm çeşitleri de pazarın gözdeleri arasında. Her yıl ocak ayında düzenlenen Karaburun Nergis Festivali ise yarımadanın kışın da ziyaret edilmesini sağlayan en önemli etkinlik.