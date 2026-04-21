Karaburun Belediye Başkanı avukat İlkay Girgin Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görevini sürdürüyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 49,81 oy oranıyla 4.474 oy alarak ikinci kez sandıktan zaferle çıktı. Kamuoyunda "Yarımada'nın has kızı" olarak anılan Erdoğan, aynı zamanda ilçenin 117 yıllık tarihinde bu koltuğa oturan ilk kadın isim olma özelliğini taşıyor.

İlkay Girgin Erdoğan kimdir?

Erdoğan'ın siyasete ilgisi meclis üyeliği dönemine uzanıyor. 2004-2014 yılları arasında CHP rozetiyle Mordoğan Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev aldı. Bu süreçte Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İmar ve Bütçe Plan Komisyonu Üyeliği gibi sorumlulukları üstlendi. Ege Yarımadası'nın yerel dinamiklerine hakimiyeti de bu dönemde şekillendi.

2014 yılında Mordoğan Belediyesi'nin Karaburun Belediyesi'ne bağlanmasının ardından yeni meclisin aktif isimlerinden biri oldu. 2014-2019 arasında Karaburun Belediye Meclisi'nde Meclis Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Başkanlığı ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avukatlık mesleğinin yanı sıra İzmir Barosu, Mordoğan Çok Amaçlı Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Mordoğan Şubesi üyeliklerini de sürdürüyor.

Karaburun Belediyesi hangi partide?

Karaburun Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde hizmet veriyor. İlçe, CHP'nin İzmir'de güçlü bir şekilde belediye başkanlığı kazandığı yerlerin başında geliyor. İttifak dengesine bakıldığında Karaburun İttifakı'nın ortak adayı olarak belirlenen Erdoğan, merkezi destekli proje adaylara karşı halktan aldığı yoğun destekle koltuğunu korudu.

2024 seçim sürecinde ilk etapta aday gösterilmemesi dikkat çekmişti. Ancak CHP Karaburun İlçe Örgütü'nün kararlı duruşu sonucu yeniden adaylığı açıklandı. Partinin İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda isminin ilan edilmesiyle birlikte kampanya sürecine geç bir başlangıç yaptı. Buna rağmen sandıktan 2019'dakinden daha yüksek oy oranıyla çıkması, Erdoğan'ın ilçedeki bireysel ağırlığını da tescil etti.

Karaburun'da hangi projeler öne çıkıyor?

Göreve ikinci kez gelmesiyle birlikte Erdoğan, ilçeyi kültür ve tarım ekseninde konumlandırma stratejisini sürdürüyor. Her yıl Türkiye'nin farklı illerinden binlerce ziyaretçi çeken Karaburun Nergis Festivali, 8. yılında bir kez daha düzenlendi. 16-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen festival, ilçenin turistik kimliğine güç kattı.

Mordoğan'da 15'incisi düzenlenen Levrek Avı Yarışması, Türkiye'de bu kategoride tek organizasyon olma özelliğini sürdürüyor. 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yapılan yarışmaya sportif balıkçılık tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Bunun dışında Karaburun Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Konuk Evi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve Değerler Atölyesi gibi sosyal belediyecilik projeleri de dikkat çekiyor. Karaburun Haber Gazetesi'nin aylık basılı ve dijital yayınlara başlaması ise iletişim cephesindeki yenilik olarak kayıtlara geçti.