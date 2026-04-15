Son Mühür / Yarımada’nın bakir cenneti Karaburun’da yöre halkının ortak hafızasında önemli bir yer tutan Nergis Çay Bahçesi’nin çocuk parkına dönüştürülmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Karaburun Sivil İnisiyatif’ten yapılan açıklamada, çay bahçesinin çocuk parkına dönüştürülmemesine yönelik imza kampanyasının sürdüğü belirtilirken Karaburun Belediyesi’ne de tepki gösterildi. Yurttaşlar, “Bu yanlıştan dönülsün” çağrısı yaptı.

Müzik dinletisiyle protesto edildi

İlçenin ortak geçmişini, kültürel kimliğini ve kolektif belleğini taşıyan Nergis Çay Bahçesi’nde bir araya gelen Karaburun’daki demokrasi güçleri, STK'lar ve siyasi parti temsilcileri Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın Nergis Çay Bahçesi’nde yaptığı düzenlemeyi Ritmaster müzik dinletisiyle birlikte protesto etti. İmza kampanyasının da sürdüğü belirtilirken Karaburun Sivil İnisiyatif’ten şu açıklama yapıldı: “30 yıl öncesinden başlayarak pek çok etkinliğin şenliğin devam ettiği, toplantıların gerçekleştirildiği, dayanışmanın yükseltildiği, orijinal pazar ile yerel rekabetçi sergilendiği eski adıyla Dostlar, yeni adıyla Nergis Kafe'nin kimseyle görüşmeden, ben bilirimci anlayışla çocuk oyun parkına dönüştürülmek istenmesi yurttaşlar tarafından protesto edildi. Yurttaşlar bu yanlış uygulamadan dönülmesini istiyor.”

Bölge halkı için oldukça önemli

Karaburun Belediyesi’nin taşınmazları arasında yer alan Dostlar Çay Bahçesi daha sonra yeni bir kiralamayla ‘Nergis Çay Bahçesi’ olmuştu. Yarımada artan taş, mıcır ocakları, RES, imar uygulamaları gibi düzenlemelerin vatandaş tarafından görüşülerek zaman zaman protestolar yapılmasına ev sahipliği yapan mekan, Karaburun şenlikleri, sanat ve kültür etkinlikleri, toplantılar, şiir günleri, söyleşilerle de bölge halkını buluşturuyor.

Nergis Çay Bahçesi aynı zamanda Karaburun Sivil İnisiyatif (KSİ) tarafından 1998/1999 yıllarında düzenlenen Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Şenliği’nin yapıldığı yer olarak da biliniyor. Mekanın olduğu haliyle kalmasını isteyen Karaburun Sivil İnisiyatifi, Karaburun Belediyesi’ne seslenerek, “Karaburun Belediyesi, Nergis Çay Bahçesi’ni geçmişten gelen kimliği ile yaşatmalı ve geleceğe taşımalıdır” çağrısı yaptı.