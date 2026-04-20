Son Mühür / İzmir’in sahil şeridinin en güzel ve en doğal yerlerinde Karaburun’da ilginç bir satış ilan listesine yansıdı. Yarımadanın bakir cennetinde bu kez bağ, bahçe, zeytinlik statüsündeki tarla vitrine konuldu. Karaburun’un Parlak Mahallesi’nde satışa sunulan 117 ada 18 parseldeki tarla, aynı zamanda denize nazır güzelliğiyle de dikkatleri çekti.

‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde

Toplamda 434,32 metrekare yüz ölçümüne sahip tarlada verimli toprak yapısıyla meşhur olan Karaburun’da 4 adet 10-15 yaş arası nar, 1 adet 15-20 yaş arası zeytin ve 1 adet 15-20 yaş arası ceviz ağacı da bulunuyor. Bölgenin verimli toprağıyla ilgili resmi ilan sitesinde yapılan duyuruda, “Parsel mahallenin deniz kenarı olan ve yazın çok rağbet gören Badembükü mevkiinde bulunmakta, mahalle merkezine 5,5 km, ilçe merkezine 27 km ve denize 170 metre mesafededir. Parsel, 1. Derece doğal sit alanı içerisinde ve 15.03.2019 tarih 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalmaktadır. Parselin kadastral yolu vardır” denildi.

Açık artırma usulüyle verilecek

Kıymeti 2 milyon 378 bin lira olarak açıklanan ve KDV oranı yüzde 10 olarak duyurulan tarla açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Birinci artırmanın başlangıç tarihi 25 Mayıs saat14.23; ikinci artırma tarihi 24 Haziran saat 14.23, bitiş tarihi ise 1 Temmuz saat 14.23 olarak duyuruldu.