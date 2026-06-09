Son Mühür- İzmir Kahveciler Odası'nın ilk kadın başkanı olan Jale Büyükdemir, oda yönetiminde bulunan Murat Kocaoğlu, Necdet Çulhaoğlu ve İbrahim Pamuk'u oda menfaatlerine aykırı davranmakla suçlamıştı.

Üyelerin 'Yaz mesaisi' konusunda gerekli izinlerin zamanında alınmadığı konusunda başlayan tartışmaların oda dışına çıkartıldığını iddia eden Jale Büyükdemir açıklamasında,

''Yaz mesaisi için gerekli izin gününden önce ilgili belediyeden alınmıştır. Dolayısıyla “üyelerimize cezaya maruz kalma durumu ve bunlarla ilgili iddialar” şeklindeki ifade, gerçeği yansıtmamakta, üyelerimizde kaygı yaratmaya hedeflenirken ve odamızın kurumsal itibarını zedelemeye yönelik maksatlı bir söylemdir'' ifadelerine yer vermişti.

Bostan korkuluğu bile olamazlar...



Kocaoğlu, Çulhaoğlu ve Pamuk'un kendilerini kılavuz karga olarak nitelemelerine de göndermede bulunan Büyükdemir,

'Kılavuz kargalığı kabul eden bu kişiler karga dahi olamayıp kendi yönetimi içinde bostan korkuluğudurlar. Aksi halde yönetim kurulu içinde görüşüldüğünü bilirler, muhbirlik görevini üstlenmezlerdi'' diye seslenmişti.

Kocaoğlu'ndan kontra geldi...



Büyükdemir'in açıklamalarına cevap Mustafa Kocaoğlu'ndan geldi.

''Oda Başkanı Jale Büyükdemir’in açıklamalarına karşılık, şahsımın da adının geçtiği kamuoyuna yansıyan açıklama nedeniyle, yanlış anlaşılmaları gidermek ve gerçek durumu üyelerimizin bilgisine sunmak amacıyla bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur'' hatırlatmasında bulunan Mustafa Kocaoğlu,

''Öncelikle belirtmek isterim ki; İzmir Kahveciler Odası’nın kurumsal kimliğine, üyelerimizin ve odamızın saygınlığına zarar verecek herhangi bir tutum ya da davranış içerisinde bulunmamam söz konusu değildir.

Bugüne kadar yürüttüğüm tüm görevlerde temel yaklaşımım, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, oda faaliyetlerinin şeffaf, hukuka uygun ve üyelerimizin yararına yürütülmesine katkı sağlamak olmuştur.

Kamuoyuna yapılan açıklamada şahsıma yöneltilen “muhbirlik”, “ispiyonaj”, “kurumu itibarsızlaştırma” ve benzeri ifadeleri kesinlikle kabul etmiyorum.

Bu ifadeler hem gerçeği yansıtmamakta hem de şahsımı üyelerimiz nezdinde hedef göstermektedir.

Yönetim kurulu üyesi olmak, yalnızca alınan her kararı sorgusuz biçimde onaylamak anlamına gelmez. Aksine, üyelerden gelen soru, kaygı ve talepleri dikkate almak; uygulamaların hukuka, usule ve üyelerin menfaatine uygun olup olmadığını değerlendirmek de yönetim sorumluluğunun bir parçasıdır'' vurgusunda bulundu.



Üyelerimiz mağdur olmasın diye...



“Yaz mesaisi” olarak adlandırılan uygulama konusunda dile getirilen hususlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Üyelerimizin herhangi bir yaptırım karşısındaki karşılaşmayacağına ilişkin kaygılarını gündeme getirmesi, odayı hedef almak değil; üyelerin bilgilendirilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacını taşımaktadır'' ifadelerine yer veren Kocaoğlu,

''Bir yönetim kurulu üyesinin, üyelerin cezai veya idari bir riskle karşı karşıya kalıp kalmayacağını sorgulaması, disiplin suçu olarak değil, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi olarak görülmelidir.

Şahsımın üçüncü kişiler adına hareket ettiği, oda aleyhine çalıştığı veya kurum içi konuları çarpıtarak dışarıya servis ettiği yönündeki iddialar dayanaksızdır.

Bu tür ağır ithamların somut bilgi ve belgeye dayanmaksızın kamuoyu önünde dile getirilmesi, odamız içindeki birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermektedir.

Şahsıma yönelik mesnetsiz iftiraları...



Benim için esas olan kişisel tartışmalar değil, odamız üyelerinin menfaatidir. Üyelerimizin hakkını ilgilendiren her konuda, dün olduğu gibi bugün de açık, şeffaf ve sorumlu bir tutum sergilemeye devam edeceğim.

Eleştiri hakkının, bilgi talep etmenin ve üyeler adına kaygı dile getirmenin suç veya disiplin meselesi haline getirilmesini doğru bulmuyorum. Bu nedenle şahsıma yöneltilen mesnetsiz ithamları reddediyor; odamızın kurumsal ciddiyetine ve üyelerimizin iradesine yakışan dilin, kişileri hedef gösteren ifadeler değil, şeffaflık, nezaket ve hukuka uygunluk olması gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum'' mesajı verdi.