Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Menderes ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Develi Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. 28 Mart akşamı saat 22.00 sularında gerçekleşen olayda, sulara gömülen araçta mahsur kalan vatandaş için zamanla yarış başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, profesyonel bir operasyonla facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Zamana karşı nefes kesen operasyon

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan arama kurtarma timleri; 2 tam donanımlı kurtarma aracı, bir bot ve toplam 8 uzman personelle müdahaleye başladı. Akıntıya karşı direnmeye çalışan aracın camını kırarak tavanına tırmanan ve yardım bekleyen kazazedeye ulaşmak için itfaiye erleri titiz bir çalışma yürüttü. Su seviyesinin yarattığı zorluklara rağmen saniyelerle yarışan ekipler, araç üzerinde mahsur kalan vatandaşı güvenli bölgeye tahliye etmeyi başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek en yakın hastaneye sevk edildi.

Su altı ekipleri bölgeyi didik didik aradı

Sürücünün sağ salim kurtarılmasının ardından, İzmir İtfaiyesi’nin profesyonel su altı ve su üstü arama kurtarma birimleri bölgedeki çalışmalarını derinleştirdi. Araç içerisinde veya dere yatağının çevresinde başka bir kazazedenin ya da canlı varlığın bulunma ihtimaline karşı geniş çaplı bir tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan detaylı kontroller neticesinde, araçta sürücü dışında kimsenin olmadığı teyit edilerek operasyon sonlandırıldı.

Yaralı vatandaşın sağlık durumu hakkında bilgi geldi

Hastaneye kaldırılan ve erkek olduğu bilgisine ulaşılan kazazedenin sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber kısa sürede geldi. Sağlık birimlerinden edinilen bilgilere göre, dereye uçan araçtan çıkarılan vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Menderes’te geceyi hareketlendiren bu kaza sonrası, ekiplerin koordineli çalışması büyük bir trajedinin yaşanmasına engel oldu.

