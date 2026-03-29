Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kültürel mirasına değer katan İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes Özdere Türk Sanat Müziği Korosu, sanatseverleri büyüleyen bir organizasyona imza attı. Menderes Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve desteğiyle düzenlenen "Bahar Nağmeleri Konseri", ilçede adeta bir müzik ziyafeti yaşattı. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı, Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, sanatın birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Sanatın kalbi Menderes’te attı

Yerel yönetimin sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak beş yıldır istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren koro, bu kez baharın gelişini kutlayan özel bir repertuvarla sahne aldı. Yoğun bir ilginin gözlendiği gecede, salonu dolduran yüzlerce vatandaş, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerine eşlik etti. Şef Pelin Kadıoğlu yönetimindeki koronun performansı büyük beğeni toplarken, programın sunumunu üstlenen Aynur Yamacı ise anlatımıyla geceye ayrı bir renk kattı.

Müzik şöleninin yanı sıra toplumsal değerlerin de ön planda tutulduğu konserde, anlamlı anlar yaşandı. Çanakkale şehitlerinin minnetle anıldığı gecede, aynı zamanda Yaşlılar Haftası dolayısıyla kıdemli vatandaşlara yönelik sevgi ve saygı mesajları paylaşıldı.

Seçkin isimler aynı sahnede buluştu

Özdere ve Ürkmez bölgelerinden gelen 30 gönüllü üyeden oluşan koro, akademik ve sosyal açıdan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Koronun dikkat çeken isimleri arasında, akademik dünyadan ve sivil toplumdan önemli figürler yer alıyor. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde görev yapmış olan ve siyaset dünyasının tanınmış ismi Özgür Özel'in de hocalığını üstlenen Prof. Dr. Levent Kırılmaz ile birlikte bir başka profesör ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Özdere Şube Başkanı Korel Özen, koronun başarısı için ter döken isimler arasında bulunuyor.

Başkan İlkay Çiçek: "Sanatı her daim destekleyeceğiz"

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sanatın toplum üzerindeki iyileştirici etkisine vurgu yaptı. Koronun sergilediği performansın ilçenin kültürel çıtasını yükselttiğini belirten Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Özdere TSM Korosu, her zamanki gibi kusursuz bir performansla karşımızdaydı. Birbirinden kıymetli eserlerle adeta kulaklarımızın pasını sildiler. Halkımızın bu tür etkinliklere gösterdiği yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Menderes Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, kültürel projelerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."