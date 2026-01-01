22 yaşındaki Uğur Tekin, aşırı kilo sorunu nedeniyle 6 ay önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından mide küçültme ameliyatı olan Tekin, 6 ayda 50 kilo verdi.

Genç, bu süreçte 130 kilo olan annesi Şengül Tekin’i de cesaretlendirdi. Annesi, yaklaşık iki hafta önce aynı ameliyatı geçirdi.

“Oğlumun hayatı değişti”

Şengül Tekin, oğlunun küçük yaşlardan itibaren paketli gıdalarla beslendiğini, zamanla doyma hissini kaybettiğini söyledi. Kilosu nedeniyle sosyal hayatta zorlandığını anlatan Tekin, ameliyat sonrası oğlunun yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.

Oğlunun artık daha rahat hareket ettiğini ve çalışma hayatına başladığını belirten Tekin, “Merdiven çıkarken zorlanıyordu, şimdi çok daha iyi” dedi.

Anne de ameliyat oldu

Oğlunun kilo verdiğini gördükten sonra kendisinin de mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğini anlatan Şengül Tekin, yıllarca diyet denemesine rağmen kalıcı sonuç alamadığını ifade etti. Ameliyat sonrası kısa sürede 6 kilo verdiğini belirten Tekin, hedefinin 80 kiloya ulaşmak olduğunu söyledi.

Hedef kiloya birlikte yürüyorlar

Uğur Tekin ise hedefinin 100 kiloya düşmek olduğunu belirterek, annesiyle birlikte bu süreci yürütmekten mutlu olduğunu söyledi. Kontrollerine birlikte gittiklerini ifade eden Tekin, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Anne ve oğulun ameliyatlarını gerçekleştiren Op. Dr. Melih Can Gül de hastalarının beslenme programlarına uymaları halinde hedef kilolarına sağlıklı şekilde ulaşacaklarını belirtti.