Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarparken, ardından çıkan yangın can aldı. Araçta bulunan sürücü vefat ederken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Başağaç rampasında gerçekleşti!

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Başağaç rampasında meydana geldi. Afyonkarahisar–Antalya kara yolunda meydana gelen kazada, gelen bilgilere göre 41 yaşındaki M.T. kontrolündeki 26 TR 005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan çelik bariyere çarptı.

Araç alev topuna döndü!

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil kısa sürede alev aldı. Diğer sürücüler kazayı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çağrıda bulundular.

Olay yerine itfaiye ekipleri intikal ederken, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldılar.

Sürücü hayatını kaybetti!

Yangının söndürülmesiyle birlikte araçta ekipler tarafından incelemeler gerçekleştirildi. Sürücü M.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan 30 yaşındaki G.Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

