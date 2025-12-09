Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam eden mobil şebeke sorunları nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi aksaklıklar yaşıyor. Köy halkı, özellikle acil durumlarda telefon hatlarına erişemediklerini belirterek, iletişimin zaman zaman tamamen koptuğunu ifade ediyor.

Tek operatör yetersiz kalıyor

Köyde yalnızca tek bir operatörün sınırlı düzeyde erişim sağladığı, onun da sık sık çekim gücünü kaybettiği bildiriliyor. Bu durumun hem günlük iletişimi hem de kritik ihtiyaç anlarında haberleşmeyi neredeyse imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Sağlık ve güvenlik risk altında

İcikli köyü sakinleri, yaşanan şebeke aksaklıklarının sağlık hizmetlerine erişim, güvenlik ihbarları ve günlük ihtiyaçlar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Köy halkı, bu mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumların bölgeye teknik ekip göndererek kapsamlı bir çalışma yürütmesini talep ediyor.

“Kalıcı çözüm istiyoruz” çağrısı

Vatandaşlar, iletişim sorununun yıllardır sürdüğünü belirterek, geçici değil kalıcı bir çözüm talep ediyor. İcikli’de yaşayanlar, yetkililerin sorunu ciddiyetle ele almasını ve bölgedeki şebeke altyapısının güçlendirilmesini istiyor.