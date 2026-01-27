Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mustafa Altın’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Altın için Senir Köyü’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Köy mezarlığında toprağa verildi

Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Altın’ın naaşı, askeri tören eşliğinde Senir Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Protokol ve gaziler törene katıldı

Cenaze törenine Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İl Garnizon Komutanlığı’nı temsilen Piyade Albay Ahmet Özdemir, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akif Çeşmeci ile gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.