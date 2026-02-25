Afyonkarahisar’da son günlerde artan ev ve otomobil hırsızlıklarına yönelik yürütülen polis çalışmaları sonuç verdi.

Denetimlerde binlerce kişi sorgulandı

Emniyet birimlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde toplam 7 bin 432 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, bin 834 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Denetimler sırasında güvenlik güçleri tarafından 8 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait mermiler, 10 adet bıçak ve 0,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Ev ve otomobil hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kent merkezinde meydana gelen evden ve araçlardan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınanların arasında bebek arabası da vardı

Şüphelilerin girdikleri evlerden çeşitli eşyaların yanı sıra bir bebek arabasını da çaldıkları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu ele geçirilen bebek arabasının sahibine teslim edileceği öğrenildi.