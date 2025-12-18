Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun önemli arkeolojik alanları arasında yer alan Frig Vadisi, barındırdığı sıra dışı yapılarla ilgi görmeye devam ediyor. Vadinin Ayazini bölgesinde bulunan ve “tarihin ilk apartmanlarından biri” olarak tanımlanan kayaya oyma yapıdaki alaturka tuvalet, ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Kayaya oyulmuş üç katlı yapı

Ayazini’de bulunan üç katlı kaya yapısı, mimari özellikleriyle öne çıkıyor. Yapının üçüncü katında yer alan ve oyma yöntemiyle oluşturulan alaturka tuvalet, Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerleştirilen bilgilendirme levhasında “tarihin ilk alaturka tuvaleti” olarak tanımlanıyor. Söz konusu yapı, Frig Vadisi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

“Ziyaretçiler sürekli sorular soruyor”

Eserle ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, bölgeye gelen ziyaretçilerin tuvaletle ilgili sıkça sorular yönelttiğini ifade etti. Yılmaz, bölgede tarih boyunca birçok medeniyetin yaşadığını belirterek, “Edindiğimiz bilgilere göre bölgede Romalılar, Bizanslılar ve Hititler gibi yaklaşık altı medeniyet yaşamış. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan bu alan, apartman olarak bilinen yapının üçüncü katında yer alıyor. Görüldüğünde gerçekten günümüzdeki tuvaletleri andırıyor” dedi.

Her mevsim ziyaretçi çekiyor

Tarihi dokusu ve ilginç mimari detaylarıyla öne çıkan Frig Vadisi, yılın her döneminde ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Vadideki yapılar, sahip oldukları özgün özelliklerle hem tarih meraklılarının hem de araştırmacıların ilgisini çekmeye devam ediyor.