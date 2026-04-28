Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi, Atatürk Mahallesi’ndeki sosyal alan eksikliğini gidermek için tamamladığı Yılmaz Aksoy Parkı’nı hizmete açıyor. 8809/26 Sokak üzerinde yer alan parkın açılış töreni ise tarih belli oldu 29 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da yapılacak.

Bülent Tezcan açılışa katılacak

Bin 400 metrekarelik geniş alanı kapsayan parkın açılışında siyaset dünyasından da önemli isimler olacak. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Gülden Atabay ile Parti Meclisi Üyesi Kerim Rota katılarak Çiğlililerle buluşarak açılışta yer alacak.

Mahalleliye çok fonksiyonlu alan

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen alansa sadece yeşil alan olarak değil yapımı planlanırken bir yaşam merkezi olarak kurgulandı. İçerisinde çocuklar için güvenli oyun parkından yetişkinler için spor aletlerine kadar düşünülürkn bir de basketbol sahası bulunuyor. Ayrıca anfi düzenindeki oturma birimleri sayesinde mahalle sakinleri için bir toplanma noktası oluşturulması hedeflenmiş.

Hem gece hem gündüz için her şey düşünüldü

Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı nedeniyle birçok noktada susuz peyzaj yapılırken Çiğli belediyesi de aynı fikirde olacak ki, burada çevre dostu bir yol izlemeyi tercih etmiş. Parka bölgenin iklimine uygun ve kuraklığa dayanıklı 35 ağaç ile 800 adet çalı dikilmş. Modern aydınlatma sistemleriyle donatılan park özellikle gece kullanımı için de güvenli hale getirildi.

Başkan Yıldız herkesi davet etti

Çalışmaları yakından takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız bu projenin ilçedeki sosyal yaşam vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Vatandaşların nefes alabileceği dinlenebileceği alanları artırmaya devam edeceklerini belirten Yıldız, tüm mahalle sakinlerini çarşamba günkü açılışa beklediklerini iletti.

