Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi işçi rehberi kapsamında merak edilen iş ilanı kanalları, ulaşım seçenekleri, servis ve fabrika listesi gibi bilgileri bu yazıda bir araya getirdik. 600’e yakın fabrikanın bulunduğu bu bölgede doğru firma ve pozisyonu bulmak, süreci iyi yönetmekten geçiyor.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde hangi sektörler güçlü?

İAOSB bünyesinde 22 farklı sektör üretim yapıyor. Makine imalatı, otomotiv yan sanayi, plastik ve kauçuk, gıda işleme, tekstil, kozmetik, elektronik, kompozit ürünler ve metal işleme ön sıralarda yer alıyor. Özellikle otomotiv ve makine imalatı şirketleri vasıflı eleman ararken, gıda ve paketleme sektörleri vasıfsız personel ihtiyacını karşılıyor. Cankor Etiket, Polser Kompozit, Eksim Plastik, Andaç Otomotiv ve Tire Organik Gıda Kooperatifi bölgenin köklü işverenleri arasında yer alıyor.

Çiğli AOSB iş ilanları nereden takip edilir?

Bölgede aktif firmaların güncel ilanları eleman.net, kariyer.net, jooble, indeed ve İŞKUR portalı üzerinden yayımlanıyor. “Çiğli AOSB” veya “Atatürk Organize Sanayi Bölgesi” anahtar kelimeleriyle arama yapıldığında pozisyonlara doğrudan ulaşmak mümkün. Linkedin üzerinden firma sayfalarını takip etmek, özellikle beyaz yaka pozisyonlar için daha etkili bir yöntem. Bölgede faaliyet gösteren AOSB Mesleki Eğitim Merkezi, çıraklık ve kalfalık yoluyla iş edinmek isteyen gençler için önemli bir kapı.

Çiğli AOSB adresi ve ulaşım seçenekleri

İAOSB’nin resmi adresi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42, 35620 Atatürk OSB, Çiğli. Çiğli ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki bölgeye İZBAN ve otobüslerle kolayca ulaşılıyor. Çiğli Aktarma Merkezi’nden kalkan 149 numaralı Kaklıç hattı, AOSB’nin iç yollarından geçiyor. 751 ve 817 hatları da bölge sınırlarından servis veriyor. Özel araçla gelenler için iç yol ağı geniş ve park alanları yeterli.

Birçok fabrika personeline servis sağlıyor. İş görüşmelerinde en çok sorulan konulardan biri de bu. Menemen, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ana hatları üzerinde servis olanağı sunan firmalar çoğunlukta.

Maaş ve çalışma şartlarında dikkat edilecekler

Bölgedeki ilanlarda 2026 itibarıyla brüt maaşlar asgari ücret ile 50 bin TL arasında değişiyor. Vasıflı CNC operatörleri, kaynakçılar ve kalite kontrol personeli üst bantta. Yemek, servis ve özel sağlık sigortası pek çok firmada standart. İş sözleşmesi öncesi servis güzergahını, yemek düzenini ve mesai koşullarını teyit etmek sürpriz yaşamamak için kritik.