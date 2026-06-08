Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası alanda tescillenen 3. Yaş Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme azmiyle eğitimlerini tamamlayan kıdemli bireyleri mezun etmenin gururunu yaşadı. Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi’nde gerçekleştirilen törene üniversite yönetimi, akademisyenler ve mezun yakınları yoğun katılım gösterdi. Dönem boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçen 60 yaş üstü 140 kursiyer, törende diplomalarını alarak mezuniyet sevincini sahnede danslarla kutladı.

Teorik bilgiler uygulamalı eğitimlerle desteklendi

Kıdemli bireylerin fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Ege 3. Yaş Üniversitesinde, öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim programı sunuldu. Kursiyerler dönem boyunca geriatri, arkeoloji, halk sağlığı, mitoloji, palyatif bakım ve psikoloji gibi teorik derslerin yanı sıra psikodrama, tango, halk dansları, örgü, aikido, yoga ve metin atölyesi gibi uygulamalı eğitimlere katıldı. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Şahin, 71 yıllık geçmişi olan üniversitede 10 yıldır sürdürülen bu projenin çok değerli olduğunu belirtirken, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emin Karaca da böyle bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Genç tıbbiyelilere mükemmel birer rol model oldunuz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Geriatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, mezunların eğitim sürecindeki azmine dikkat çekerek, ''Sizler bu sıralarda sadece öğrenmekle kalmadınız; çocuklarınıza, torunlarınıza, komşularınıza ve tıp fakültesinin koridorlarında karşılaştığınız o gencecik tıbbiyelilere muazzam birer kutup yıldızı, mükemmel birer rol model oldunuz. Topluma aşıladığınız bu harika farkındalık için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’' dedi.

Renkli görüntüler oluştu

Mezuniyet programı, öğrencilerin dönem boyunca hazırladıkları sanatsal ve sportif performanslarla renkli görüntülere sahne oldu. Eğitmen Gül Çam yönetimindeki halk oyunları gösterisi katılımcıların beğenisini toplarken, üniversitenin büro ekibi liderliğinde sergilenen dans gösterisi yoğun alkış aldı. Şef Nilgün Evin yönetimindeki 3. Yaş Üniversitesi Dostluk Korosu'nun seslendirdiği eserlerin ardından diplomalarını protokol üyelerinin elinden alan 140 mezun, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinçlerini sahnede dans ederek paylaştı.