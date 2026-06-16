Son Mühür- Geçtiğimiz hafta Meclis çatısı altında CHP Grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı konusu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını karşı karşıya getirmişti.

Özel'in TBMM'de, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de seslendiği gün, polisle karşı karşıya gelen isimler arasında yer alan Yeliz Tunç'un, İzmir dönüşü uçakta Özgür Özel ve Mansur Yavaş'la yaşadığı polemik gündem oldu.



İzmir siyasetini takip edenlerin yakından tanıdığı Yeliz Tunç'u, "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sevdalısı" olarak tanımlayan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik,

Ankara'dan İzmir'e giden uçakta ön sıralarda yan yana oturan Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a Tunç'un tepki gösterdiğini dile getirdi.

Uçak'ın İzmir'e inişi sonrası Tunç'un yerinden kalkarak iki isme yüksek sesle,

"Siz hangi hakla bizlere çakal dersiniz? Siz hangi hakla Atatürk'ün partisini pavyonlara düşürürsünüz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunları hangi hakla yaparsınız?" ifadelerini kullandığı öne süren Atik,

Mansur Yavaş devreye girerek, "Hanımefendi ayıp oluyor, böyle bağırmanız doğru mu?" sözleriyle ortamı yatıştırmak istediği ancak tepkinin bu kez kendisine yöneldiği ifade edildi bilgisini paylaştı.

Fatih Atik'in aktardığı bilgilerin Yeni Şafak gazetesinde habere konu olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in de konuyla ilgilendiği görüldü.

Hedefteki isim konuştu...



Parti içi rekabette Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkat çeken Yeliz Tunç,

''Evet izmir uçağında yasananlar doğrudur, partiyi ne hale getirdiniz diye isyan ettiğim bu partinin bir uyesi olarak hesap sorduğum doğrudur. Ama hakaretvari bir şey demedim. Sadece hesap sordum.

Atatürk'ün partisini pavyonlara düşürdünüz. Çıktınız meclisin önünde bize çakal, it, uğursuz dediniz. Siz kimsiniz? Bize bunu nasıl dersiniz?

Belediyeleri yolsuzluk batağına soktuğunuz partiyi ortadan ikiye böldünüz. Gözlerini patlatarak bakıyorsun. Kinle, nefretle, öfkeyle düşman gibi bakıyorsun dediğim doğrudur.



Mansur Yavaş'ın, ''Hanım efendi ayıp oluyor yeri burası değil dediği doğrudur. Burak Ali Durak kardeşimizin olay büyümesin diye koltuğundan kalkıp, benim onlarla iletişimi mi kesmek için ayakta durarak benim önüme dikilerek onlarla konuşma ve görme alanımı kapattığı doğrudur.

Bu bir kavga değil, hesap sormadır. Çünkü o gün meclisin önünde sayın Özgür Özel bize her hakareti yapmıştır, ben de bunun hesabını sordum'' mesajını paylaştı.



Kimse onlarla ilgilenmedi...



CHP grubunda kimin konuşacağının gerginliğinin yaşandığı süreçte Meclis'te olduğunu belirten Yeliz Tunç,

''Bize demediklerini bırakmadılar. Akşam İzmir uçağında üç koltuk önüme düştüler. En ilginç tarafı, ne uçağa binerken ne inerken hiç kimse bunlarla ilgilenmedi. Ben Özel'e tepki gösterirken bir tanesi bile, dur abla, ne yapıyorsun demedi.'' diye konuştu.



Kesinlikle hakaret etmedim...



Partide genel başkanlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış isimlere hakaret iddialarına tepki gösteren Tunç

''Ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Kesinlikle hakaret yok. Bize çakal, ne idiğü belirsiz dediği için, biz neden hainiz? Neden bize hain diyorsun'' diye hesap sordum mesajı verdi.

Özgür Özel'in kendisini tanıdığı halde sesini çıkartamadığını belirten Yeliz Tunç, ''Benim videom 37 milyon izlenmiş. Beni tanımıyor mu? Bal gibi tanıyor. Ama benim hesap sormam karşısında cevap veremedi'' diye konuştu.