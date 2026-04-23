Son Mühür / Merve Turan - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Urla’da bu yıl her zamankinden farklı bir neşe ve sorumluluk duygusuyla kutlandı. Urla Belediyesi, kapılarını minik misafirlerine ardına kadar açarken, belediye binasının koridorlarında bugün idari sürecin ağırlığı değil, çocukların cıvıl cıvıl sesi ve yarınlara dair umutları ses çıkardı.

‘Hiçbir çocuğa bir şey olmasın’

Türkiye’nin seçilmiş ilk çocuk meclisi başkanı olan Yücel Tonguç Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mira Akgül oldu. Hazırladığı konuşmayı okuyan Akgül, çocukların gözünden nasıl bir Urla hayal ettiğini anlattı. Akgül, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara dikkat çekerek, çocukların kendilerini güvende hissedebileceği bir yaşamın önemini vurguladı. “Okullarımızda artık ‘Bana bir şey olmaz’ değil, ‘Hiçbir çocuğa bir şey olmasın’ demeliyiz.” dedi.

“Çocuklarımızın hayal ettiği bir Urla için birlikte çalışıyoruz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Çocuklarımızın hayal ettiği bir Urla’yı birlikte kurmak için çalışıyoruz. Onların kendini güvende hissettiği, özgürce gelişebildiği bir kent önceliğimizdir”