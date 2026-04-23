Kariyerinde ilk kez bu sezon 3'üncü Lig'de boy gösteren 38 yaşındaki deneyimli ön libero sosyal medya hesabından 'teşekkür' mesajı paylaştı.

''Biz bu kulübü ve tarihi yaşatmayı istedik...''

Takımın bel kemiği deneyimli ön libero paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçimde tarif etmesi zor bir duygu var. Çünkü biz sadece lige değil gerçekten birbirimize tutunduk. Sezon boyunca neler yaşadığımızı en iyi biz biliyoruz. Maddi sıkıntılar, belirsizlikler, yorgunluklar... Ama ne olursa olsun, biz bu kulübü ve tarihi yaşatmayı istedik. Aileme, son ana kadar mücadele eden kardeşlerime, tesislerde görünmeden emek veren herkese, her şartta yanımızda olan büyük Altay taraftarına tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Burada belki sadece futbol oynamadık. Zaman zaman abi olduk, yol göstermeye çalıştık. Çünkü bazı sorumluluklar sadece saha içinde olmuyor. Bu arma için mücadele eden herkesle gurur duyuyorum"

Kariyerinde 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan eski A Milli futbolcu Ceyhun Gülselam’ın, Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.