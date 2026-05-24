Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Bayramı İzmir’de geçirecek olanlar için İZDENİZ, gürültüden uzak, ehrin hemen yanı başında, kuş sesleri ve körfezin maviliği eşliğinde keyifli bir seçenek sunuyor. Flamingo Yolu Tekne Turları, bayramı doğayla iç içe geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek.

Flamingoların arasında yolculuk

Gediz Deltası, İzmir’in saklı cennetlerinden biri. Dünyadaki bütün flamingoların yüzde 10’unu içinde barındıran bu bölgeyi bizzat görmek isteyenler için 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde Flamingo Parkı’ndan hareket edecek teknelerle, sabah 11.00’den akşam 19.00’a kadar toplamda 6 ayrı sefer gerçekleştiriliyor.

Bu rotada yalnızca flamingolar yok tepeli pelikanlardan akça cılıbıta, saz delicesinden kocagöze kadar birçok farklı türü doğal yaşam alanlarında izleme şansınız bulunuyor.

1 saat 15 dakika sürüyor

Neredeyse 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ilk 15 dakikasında, rehber ile birlikte bölge hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz.

Geri kalan vakitte ise teknenin içinde, körfezin serinliğiyle deltanın tadını çıkarabilirsiniz. Yolculuk ise altı kişilik küçük teknelerle yapılacak.

Biletler "bilet.izdeniz" web adresinde

İZDENİZ yetkilileri, bu özel daveti şu sözlerle özetliyor: "Bayram ziyaretlerini tamamlayan ve şehirde kalmaya devam eden herkesi flamingoların büyüleyici dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz.

İzmir’in içinde böylesine özel bir doğa deneyimi yaşamak isteyenler için Flamingo Yolu eşsiz bir rota sunuyor."

Eğer bu keyifli rotaya katılmak isterseniz, biletlerinizi "bilet.izdeniz" web adresinden temin edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0531 932 09 93 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.