Son Mühür/ Osman Günden- Techno293 & Techno293 Plus Dünya Şampiyonası, Foça’nın ev sahipliğinde tamamlandı. Tam 17 farklı ülkeden 300 sporcunun katıldığı organizasyonda, deniz üzerinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. EMR Windsurf and Sailing Club sporcusu Berk Pala da bu isimlerin başında geldi.

Çift madalya kazandı

Genç sporcu, U13 5.0 Erkekler kategorisinde ikinci olma başarısını gösterdi. Genel klasman sonuçlarına bakıldığında ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Çift madalya birden kazanan Pala, ödül töreninde iki defa podyuma çıktı.

Yarışlar yaptığı hazırlığın karşılığı oldu

Yarış sürecini değerlendiren Kulüp Antrenörü Emirşah Polat, elde edilen başarının bir plan dahilinde geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başından itibaren bu organizasyonu hedef olarak belirledik. Berk, antrenmanlarda planlı ve disiplinli bir çalışma ortaya koydu. Yarışlarda da bu hazırlığın karşılığını aldı."

Dünya çapında düzenlenen bu organizasyonun ardından, EMR Windsurf and Sailing Club kulvarındaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Motivasyon olacak

Dünya Şampiyonası’nın Foça gibi elverişli bir parkurda düzenlenmesi, genç sporcuların uluslararası sulardaki kapasitelerini sınamaları açısından kritik bir deneyim sundu. EMR Windsurf and Sailing Club’ın elde ettiği bu çifte derece önümüzdeki dönemde düzenlenecek diğer uluslararası yarışmalar için genç sporculara önemli bir moral ve tecrübe kazandırdığı biliniyor.

