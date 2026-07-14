Son Mühür-Osman Günden- İzmir'in Foça ilçesinde Büyük Denizli Sahil Caddesi plajlar bölgesinde alkollü bir şekilde kendi aralarında kavga çıkartan ve çevreye zarar veren Y.K.K ve S.Ç. isimli şahıslar çevredeki vatandaş tarafından ihbar edildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla olaya müdahale etti.

Polisleri dikkate almadılar

Polis ekipleri alkollü şahısları uyardı fakat uyarılarını dikkate almayan iki şahıs çevreye zarar vermeye devam etti. Alkollü şahısları kontrol altına almaya çalışan polis ekibi içerisinde görev yapan bir polis memuru arbede sırasında yaralandı. Gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine direnmeye devam eden iki şahıs, ekiplerin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin sabıka kaydı kabarık çıktı

Foça Emniyet Müdürlüğüne götürülen gözaltındaki şahısların sorguları yapıldı ve her iki şahısın da geçmiş dönemde de çeşitli suçlardan sabıkaları bulunduğu tespit edildi. Farklı suç kayıtları bulunan Y.K.K ve S.Ç. Foça Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı. İki şahıs da Menemen T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.