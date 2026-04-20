Foça Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. İlçenin belediye başkanı ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan birinci çıkan Saniye Bora Fıçı. Foça'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını taşıyan Fıçı, bir önceki dönem başkanı Fatih Gürbüz'den görevi devraldı ve ilçenin yeni dönem yönetimine adını yazdırdı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kimdir?

Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında Foça'nın Gerenköy mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra lise eğitimini Menemen Kız Meslek Lisesi'nde aldı. İş hayatına 1987 yılında Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nde başladı. Kariyerinde en önemli dönüm noktalarından biri ise 2000 yılında geldi: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Bora Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurarak zihinsel engelli bireylere destek eğitimi vermeye başladı.

Eğitim sektöründeki başarılı kariyerinin yanında iş dünyasında da aktif rol alan Fıçı, 2009 yılında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyeliği'ne seçildi. Sonraki dönemde İZTO Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeliği, İzmir Ticaret Odası Sağlık Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği ve Özel Eğitim Kurumları Derneği kuruculuğu gibi önemli görevlerde de yer aldı. 1991 yılında Birol Fıçı ile evlenen başkan, iki çocuk annesi.

Foça Belediyesi hangi partide?

Foça Belediyesi, CHP çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. İlçe uzun yıllardır sosyal demokrat çizgide yerel yönetim tercihiyle dikkat çekiyor. Önceki dönemde belediye başkanlığını yine CHP'den Fatih Gürbüz yürütmüştü. Gürbüz 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık yüzde 45 oy oranıyla koltuğa oturmuş ve 5 yıl boyunca görevi sürdürmüştü.

2024 seçimlerinde ise CHP'nin yeni adayı olarak Saniye Bora Fıçı gösterildi ve sandıkta Foçalılardan güçlü destek gördü. MHP'den Taner Acar, İYİ Parti'den Derya Kale Erdemli, DEVA Partisi'nden Fatih Selen, Memleket Partisi'nden Mustafa Karakaya gibi farklı partilerden adayların yarıştığı seçimde Fıçı yüzde 50'nin üzerinde oy alarak birinci çıktı. Böylece Foça'nın siyasi yönelimi değişmedi ve CHP yönetimi sürdü.

Saniye Bora Fıçı'nın siyasi geçmişi

Fıçı'nın CHP ile olan bağı 2004 yılına uzanıyor. Partiye katıldığı bu tarihten itibaren mahalle ve il delegeliği gibi farklı kademelerde görev aldı. 2015 yılında İzmir İl Kadın Kolları'na atanarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu görev boyunca parti içindeki etkinliğini artıran başkan, il başkanlığı ve genel seçim çalışmalarında liderlik yaptı.

CHP'nin 37. Olağan İzmir İl Kongresi'nde çarşaf liste seçim yöntemiyle seçilen Fıçı, iş dünyası, kent konseyleri ve CHP Foça İlçe Örgütü'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2020-2023 yılları arasında İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Pandemi dönemi ve 30 Ekim 2020 İzmir depremi gibi kritik süreçlerde sahada aktif çalışmalar yürüttü. Bu tecrübeler aday gösterilmesine giden yolu açtı.

Foça Belediyesi'nin güncel çalışmaları

Fıçı yönetimindeki Foça Belediyesi son dönemde turizm altyapısı, çevre düzenlemeleri ve sosyal belediyecilik projeleriyle gündemde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Kuş Cenneti (İZKUŞ) Birlik Başkanlığı görevini de yürüten Fıçı, ilçenin doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik adımlar atıyor. Yaz sezonuna hazırlık, sahil ve plaj düzenlemeleri, balıkçı barınağı yatırımları, kültür-sanat etkinlikleri ve özellikle Akdeniz foku koruma çalışmaları belediyenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.