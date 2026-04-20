İzmir şehir merkezi ile Foça arası yaklaşık 78 kilometre mesafede bulunuyor. Karayoluyla bu yolculuk ortalama 55 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Foça'da ayrıca Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ve Foça Özel Eğitim Merkezi gibi önemli askeri tesisler yer alıyor. İşte Foça ulaşım ve askeri tesisler hakkında tüm detaylar.

İzmir Foça arası kaç km?

Konak'tan yola çıkan bir sürücü için İzmir-Foça arası karayolu mesafesi yaklaşık 78 kilometre. Güzergâh seçimine göre bu rakam değişkenlik gösterebiliyor. Tercih edilen güzergâh Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu üzerinden gidiyor. Alternatif olarak İzmir-Çanakkale karayolunun 39. kilometresinden sonra Foça tabelasıyla sola dönülerek ilçeye ulaşılıyor; buradan sonra yaklaşık 26 kilometrelik bir yol daha var.

Diğer noktalardan Foça'ya olan mesafeler ise şöyle: Adnan Menderes Havalimanı-Foça arası yaklaşık 94 kilometre, Bergama-Foça arası 83 kilometre, Çeşme-Foça arası 155 kilometre. İzmir Otogarı'ndan Foça'ya ise yaklaşık 45-50 kilometrelik bir mesafe bulunuyor.

İzmir Foça arası kaç saat sürer?

Özel araçla İzmir merkezden Foça'ya yapılan yolculuk ortalama 54-60 dakika arasında tamamlanıyor. Otoyol kullanımında bu süre biraz daha kısalabiliyor. Yaz aylarında özellikle hafta sonu sahil yoğunluğu yolculuk süresini 1,5 saate kadar uzatabiliyor. 2025 tarifesine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu üzerinden Foça'ya gidişte ortalama 65 TL otoyol ücreti ödeniyor.

Toplu ulaşımda yarım saatte bir İzmir Otogarı'ndan Foça'ya karşılıklı otobüs seferleri düzenleniyor. İZBAN banliyö hattıyla Hatundere veya Biçerova istasyonlarına gelen yolcular, buradan ESHOT belediye otobüsleriyle ilçeye ulaşabiliyor. Alsancak'tan kalkan İZBAN trenleri Aliağa yönünde düzenli olarak hareket ettiği için bu alternatif özellikle tatilciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

İzmir Foça yol tarifi nasıl?

Özel araçla Foça'ya gitmek isteyen sürücüler için en pratik yol çevre yolu üzerinden otoyola bağlanmak. İzmir merkezden Karşıyaka-Çiğli hattı takip edildikten sonra Menemen gişelerine ulaşılıyor. Menemen'den sonra Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na bağlanan sürücüler, Foça çıkışıyla ilçeye iniş yapıyor. Bu rotada yol durumu oldukça düzgün ve trafik yoğunluğu düşük seviyelerde.

Toplu ulaşım tercih edenler için iki ana seçenek bulunuyor. Birinci seçenek İzmir Otogarı'ndan kalkan direkt Foça otobüsleri. İkinci seçenek ise İZBAN banliyö hattıyla Biçerova veya Hatundere'ye gelip buradan ESHOT belediye otobüsüyle Foça'ya geçmek. İlk otobüslerin sabah 05.30 gibi başladığı, son seferlerin ise gece 23.00'e kadar devam ettiği biliniyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı nerede?

Foça, Türkiye'nin en önemli askeri eğitim merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak subay, subay adayı, astsubay ve uzman erbaşlara komando ve teröristle mücadele harekâtı eğitimi veriyor. Komutanlığın adresi Foça'nın Fevzipaşa Mahallesi 210. Sokak'ta yer alıyor.

Mavi bereli Türk komandolarının yetiştirildiği bu tesiste Komando Temel Kursu, Komando İhtisas (Özel Harekat) Kursu, Keskin Nişancı Kursu ve Teröristle Mücadele Harekâtı eğitimi gibi pek çok önemli program düzenleniyor. Komutanlık ayrıca dost ve müttefik ülkelerin askeri personeline de eğitim veriyor. Komando temel kursu 26 hafta sürüyor ve kursiyerler toplamda 300 kilometreye yakın bir koşu mesafesi kat ediyor.

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı

Foça'nın yanında Yenifoça'da da önemli bir askeri eğitim birliği faaliyet gösteriyor. Tuğgeneral Halit Karakullukçu Kışlası'nda konuşlu bulunan Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı, 1993 yılından bu yana jandarma komando eğitimi veriyor. Burada astsubay adaylarına, uzman erbaşlara ve yabancı misafir askeri personele çeşitli kurslar düzenleniyor. İlk yardım, mayın dedektörü kullanımı, durumsal farkındalık ve toplumsal olaylara müdahale eğitimleri bu birimde veriliyor.

Foça Askeri Kampı ve Özel Eğitim Merkezi

Foça'da TSK personeli ve hak sahibi yakınları için hizmet veren Foça Özel Eğitim Merkezi, Burhaniye Körfezi'nde Karınca Deresi'nin yanında yer alıyor. İzmir şehir merkezine yaklaşık 75 kilometre, Foça ilçe merkezine ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan tesis, yaz aylarında askeri personelin tatil amaçlı tercih ettiği önemli kamplardan biri. Misafir kabul saatleri 09.00'da başlıyor, son gün çıkış saati 17.00 olarak belirlenmiş durumda. Kampın iletişim için telefon numarası 0232 812 56 77.

Tesis hem deniz kenarında olması hem de askeri bir konsept içinde hizmet vermesi nedeniyle TSK ailesi için cazip bir konum sunuyor. Bedelli askerlik görevi için Foça'ya gelen adayların aileleri de ilçedeki konaklama imkânları ve deniz kıyısındaki oteller aracılığıyla ziyaret planlarını yapabiliyor.