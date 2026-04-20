Son Mühür- Foça Belediyesi ve TEZ KOOP İş Sendikası el ele verdi, Gediz Nehri için alarma geçildi. Gediz Nehri’ndeki kirlilik ve tarım arazilerinin bölünmesi konusunu masaya yatıran Foçalılar, düzenledikleri sempozyumla konuyu gündeme getirdi. “Gelenekten Geleceğe Foça Tarımı Sempozyumu” Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sempozyumda, tarımın geçmişten bugüne birikimi ve geleceğe dair yol haritası ele alındı. Sempozyuma, ICA Proje Koordinatörü Şükrü Durmuş, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da katıldı.

Başkan Fıçı: Bölgemiz risk altında

Bölgedeki tarımsal üretiminin risk altında olduğunu belirterek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fıçı, “Bir zamanlar bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Gediz, bugün ciddi bir kirlilik baskısı altında. Bu sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda üretimin geleceğini tehdit eden bir durum” dedi.

“Topraklarımızın parçalanması verimliliği düşürüyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Fıçı, “Bu gidişat hem çiftçimizi hem de ülkemizin gıda güvencesini riske atıyor” diye konuştu.

Foça Belediyesi olarak tarımın korunması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Fıçı, ilgili tüm kurumlara da çağrıda bulundu: “Tarım arazilerimizi korumak, su kaynaklarımızı kirletmemek ve üretimi planlı hale getirmek zorundayız. Bu sadece bugünün değil, geleceğimizin meselesidir” diye konuştu.

“İşçi ve köylü el ele vermeli”

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, “İşçi ve köylü el ele vermek zorundayız. Üretimi güçlendirmeden, üreticiyi desteklemeden bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız” diye konuştu.

Bilim insanları tek tek anlattı

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Prof. Dr. Ali Demirsoy da küresel ısınmanın tarım üzerindeki etkilerini anlattı. Prof. Dr. Demirsoy, değişen iklim koşullarının su kaynakları, üretim planlaması ve verimlilik üzerindeki rolüne işaret etti.

Sempozyumun “Foça’dan İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda; Taze Süt, Fokoop, Foça Yoğurt, Pema Mantar ve Foça Süt Ürünleri Kooperatifi örnekleri verildi.

Prof. Dr. Nejla Kurul moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Neoliberalizm Altında İşsizlik ve Gıda Güvenliği Sorunu & Alternatifler” oturumunda söz alan Berfin Diren Demirkaya tarımda istihdamın mevcut durumunu anlattı, Prof. Dr. Mustafa Durmuş da neoliberal politikaların tarımda işsizlik üzerindeki etkilerini yorumladı. Çeşitli oturumlarda söz alan bilim insanları tarımı ve geleceği konuştu. Sempozyum “Tartışma ve Sonuç Bildirgesi”ile tamamlandı.