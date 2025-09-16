Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in sanat hayatına renk katan 5. İzmir Film ve Müzik Festivali, altı gün süren yoğun programın ardından görkemli bir ödül töreniyle sona erdi. 10 Eylül'de başlayan festival boyunca İstinyePark Teras Renk Sineması ve Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen film gösterimleri ve atölye çalışmaları, İzmirli sinemaseverlerden tam not aldı. Dün gece Fransız Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde sunuculuğu üstlenen Meltem Cumbul'un etkileyici sunumuyla ödüller sahiplerini buldu. Gecenin en dikkat çeken yapımı ise Fransız yönetmen Gregory Magne’ın yönettiği “Müzisyenler” filmi oldu.

Uluslararası yarışma ve ödül dağılımı

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan dokuz filmi değerlendiren jüriye, usta yönetmen ve yapımcı Ömer Vargı başkanlık etti. Jüride ayrıca Rabat Auteur Film Festivali Direktörü Malek Dahmouni, İzmir Devlet Operası Şefi Arjantinli orkestra şefi Tulio Gagliardo, Türk caz müziğinin önemli isimlerinden Şenay Lambaoğlu ve Ukraynalı yapımcı Olena Yershova gibi alanında yetkin isimler yer aldı.

Jüri, değerlendirmeleri sonucunda En İyi Film ödülünü "Müzisyenler"e verirken, İrlanda-Birleşik Krallık ortak yapımı "Kneecap" En İyi Müzik ödülünün sahibi oldu. Jüri Özel Ödülü ise Alman filmi "Köln 75"e takdim edildi. Gecenin en başarılı filmi olan "Müzisyenler", aynı zamanda bu yıl ilk kez oluşturulan İzleyici Jürisi'nin de ödülünü kazanarak büyük bir zafer elde etti. İzleyici jürisi, Erkan Sevinç, Esat Erçetingöz, Salim Çetin, Mustafa Yıldız, Ferbal Yıldırım, Şenay Ulucan, Güven Yüksel ve Zerrin İlbay gibi farklı meslek gruplarından gelen aydınlardan oluşuyordu.

Onur ödülleri ve sinemamızın müziği bölümü

Bu yılın Onur Ödülleri, Türk müziğine verdikleri katkılarla tanınan iki değerli sanatçıya, Yeni Türkü grubunun kurucularından Derya Köroğlu ile Selim Atakan'a sunuldu. Ödül töreninde sahneye çıkan iki sanatçı, birlikte seslendirdikleri eserlerle geceye damgasını vurdu.

Festivalde bu yıl uzun ve kısa metrajlı toplam 99 film gösterildi. "Sinemamızın Müziği" bölümünde yarışan yapımları değerlendiren jüride ise Serdar Yalçın, Asu Maro, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu ve Müge Turan yer aldı. Bu kategoride En İyi Müzik Ödülü, Türker Süer'in "Gecenin Kıyısı" filmi için bestelediği müziklerle Ozan Tekin'e verildi. Jüri Özel Ödülü ise "Yeni Şafak Sökerken" filminin ses tasarımıyla Gürcan Keltek ve Murat Gültekin'in oldu. Ayrıca, festivalin bir diğer yeniliği olan Gençlik Jürisi, En İyi İlk Film olarak Nehir Tuna’nın “Yurt” filmini seçti.

Destekçilere teşekkür ve televizyon ödülleri

Festival direktörü Vecdi Sayar, törende yaptığı konuşmada, festivalin Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından "imece usulü" ile gerçekleştirildiğini vurguladı ve emeği geçen tüm sinema sektörü temsilcilerine teşekkürlerini iletti. Destek veren kurumlara plaketler takdim eden Sayar, bu desteklerin festivalin sürdürülebilirliği için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Festivalin bu yılki televizyon ödülleri kategorisi de büyük ilgi gördü. Serdar Kalafatoğlu başkanlığındaki jüri, Ali Can Sekmeç, Oya Doğan, Sina Koloğlu ve Tuğçe Madayanti Şen'den oluşuyordu. Son dönemin popüler yapımlarından “Eşref Rüya” dizisinin müzikleriyle Aytuğ Yargıç ödül alırken, kendisi yeni bölüm çekimleri nedeniyle törene katılamadığı için ödülünü TİMS Yapım adına Sena Naz Albayrak aldı. Jüri Özel Ödülü ise "Şakir Paşa- Mucizeler ve Skandallar" dizisinin müziklerini yapan Sertaç Özgümüş ve Çağlar Haznedaroğlu'na verildi.