Son Mühür/ Osman Günden - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın himayesinde yürütülen “IPARD III Programı Tanıtımı için Tanıtım Materyalleri Dağıtımı” Projesi kapsamında kırsalda yaşayan öğrencilere okul çantası, defter, boya kalemleri ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Proje, hem öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı hem de tarımsal bilinçlendirmeyi artırmayı hedefliyor.

İPARD çantaları kırsalda dağıtıldı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü – IPARD Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen proje doğrultusunda İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderilen çanta, defter, boya kalemleri ve broşürler, kırsalda yaşayan öğrencilerle buluşturuldu. Dağıtım, özellikle finans kaynağına ulaşmakta zorluk çeken çiftçi ailelerinin çocuklarını kapsadı.

Hedef: Eğitim ve tarımsal bilinç

Proje ile kırsalda yaşayan çocukların eğitimine destek sağlanırken, aynı zamanda çiftçilere IPARD Programı hibeleri ve destekleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor. Eğitim materyallerinin yanı sıra hazırlanan broşürlerle çiftçilere programın sunduğu olanaklar da tanıtılıyor.